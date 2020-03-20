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Sağlık

Konyalı eczacıdan koronavirüse şeffaf brandalı önlem

Konya'da eczacılık yapan Hasan Hüseyin Ergüven, tezgahının önüne çektiği şeffaf brandayla, ilaç alışverişlerinde yakın teması önleyerek, koronavirüse karşı hem kendi sağlığını hem de müşteri sağlığını korumayı hedefliyor.

Fahri Kubilay   | 20.03.2020
Konyalı eczacıdan koronavirüse şeffaf brandalı önlem

Konya

Konya'nın Seydişehir ilçesinde bir eczacının yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı eczanesinde aldığı izolasyon önlemi dikkati çekiyor.


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Seydişehir Hacıseyit Ali Mahallesi'nde eczacılık yapan Hasan Hüseyin Ergüven, tezgahların önüne şeffaf branda çekerek bulduğu izolasyon çözümüyle, koronavirüse karşı hem kendi sağlığını hem de müşteri sağlığını koruyor.

Brandanın üzerine astığı "Hiçbir virüs alacağımız tedbirden daha büyük değildir. Her şey sizin sağlığınız için" yazısıyla kişisel tedbirin önemini vurgulayan Ergüven, eczane alışverişlerini daha güvenli hale getiriyor.

İlaç almak isteyen kişilerin konuşmalarının duyulabileceği şekilde hazırlanan izolasyon sisteminde, reçeteler de brandanın arkasında hazırlanıp, müşteriye açılıp kapanan küçük pencereden uzatılıyor ve böylece müşteriyle yakın temas önlenmiş oluyor.

Ergüven, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çözümünü "maliyeti düşük ve güvenli" bulduğunu söyledi.

Kovid-19 ile mücadelede eczanelerin de hastaneler gibi açık kalmasının önemine değinen Ergüven, ancak toplum sağlığı için gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Kovid-19 için önemli olan izolasyon. Alacağımız tedbirlerle koronavirüsü yenebiliriz. Birkaç ay sabredeceğiz, tedbir alacağız, izole olacağız. Sosyal ilişkilerimizi azaltacağız, birbirimizi anlayışla karşılayacağız. Öpüşmeyeceğiz, tokalaşmayacağız, mümkün olan en az şekilde irtibatta bulunacağız ve biz bu koronavirüsü yeneceğiz. Şerit çekerek 1,5 metre mesafeyi koruyabilirdik çünkü virüsün ulaşabileceği mesafe 1 metre ama biz sıcakkanlı bir toplumuz, yakınlaşmayı severiz. Vatandaşa çok engel olamayacağımızı düşünerek, izolasyon sistemini bu şekilde yaptık ki bunun korumasının da yüzde 100 olduğunu düşünüyoruz."

Eczacı Ergüven, bulduğu çözümün diğer eczanelere de örnek olmasını istediğini, bireysel önlemlerin toplum sağlığını koruyabileceğini kaydetti.

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