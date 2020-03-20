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Sağlık, Koronavirüs

İletişim Başkanlığı dünya genelindeki koronavirüs vaka durumunu açıkladı

İletişim Başkanlığı, saat 00.00 itibarıyla dünya genelinde yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) görüldüğü ülkelerdeki vaka, ölüm ve taburcu sayılarını açıkladı.

Yıldız Nevin Gündoğmuş   | 20.03.2020
İletişim Başkanlığı dünya genelindeki koronavirüs vaka durumunu açıkladı

Ankara

İletişim Başkanlığı, saat 00.00 itibarıyla dünya genelinde yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) görüldüğü ülkelerdeki vaka, ölüm ve taburcu sayılarını açıkladı.


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Başkanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19'un dünya genelinde bulaştığı kişi sayısının 242 bini geçtiği, 9 bin 900'den fazla kişinin hayatını kaybettiği, 86 bin 700'den fazla kişinin de iyileştiği belirtildi.

Ülkelere göre, saat 00.00 itibarıyla koronavirüs vaka, ölüm ve taburcu sayıları şöyle:

ÜlkeToplam vakaToplam ölümToplam taburcu
Türkiye3594-
Çin80,9283,24570,420
İtalya41,0353,4054,440
İran18,4071,2845,979
İspanya17,9638301,107
Almanya15,32044115
Fransa10,995372602
Güney Kore8,565911,947
ABD11,780176108
İngiltere3,26914465

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