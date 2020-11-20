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Sağlık

Koca'dan 65 yaş ve üzerine kısıtlamaya ilişkin paylaşım: İleri yaşlarda hastalığa karşı vücut direncimiz azalıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "65 yaş ve üstü büyükler, bir süreliğine sadece 10.00-13.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek. 'Neden herkes değil de büyükler?' İleri yaşlarda hastalığa karşı vücut direncimiz azalıyor." ifadelerini kullandı.

Duygu Yener   | 20.11.2020
Koca'dan 65 yaş ve üzerine kısıtlamaya ilişkin paylaşım: İleri yaşlarda hastalığa karşı vücut direncimiz azalıyor

Ankara

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin paylaşımda bulundu. 

Bugünlerde sağlığı korumanın zorlaştığını vurgulayan Koca, şunları kaydetti:

"Kovid-19 biz bir araya geldikçe yayılıyor. Sosyal hareketliliği azaltmak zorundayız. Kısıtlamalar saat 20.00'de başlayacak. 65 yaş ve üzeri, sadece 10.00-13.00 arası sokağa çıkabilecek. Daha az olursa, seviniriz.

Neden büyükler? 65 yaş ve üstü büyükler, bir süreliğine sadece 10.00-13.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek. 'Neden herkes değil de büyükler?' İleri yaşlarda hastalığa karşı vücut direncimiz azalıyor. Kısıtlama size karşı değil, virüse karşı. Sizi korumamıza yardımcı olun."


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