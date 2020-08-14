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Sağlık

KKKA aşısında sona doğru

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına karşı geliştirilen aşının eylül ayı içerisinde gönüllüler üzerinde denemesinin yapılacağını söyledi.

Halife Yalçınkaya   | 14.08.2020
KKKA aşısında sona doğru

Sivas

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına karşı geliştirilen aşının eylül ayı içerisinde gönüllüler üzerinde denemesinin yapılacağını söyledi.

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre, yeniden Cumhuriyet Üniversitesi rektörlüğüne atanan Yıldız, makamında düzenlediği basın toplantısında, kendisini bu göreve layık gören Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'a teşekkür etti.

Şehre ve ülkeye hizmet edecek olmanın mutluluğunu bir kez daha yaşadığını belirten Yıldız, "Cumhuriyet Üniversitesini önümüzdeki yeni dönemde, dört yıldır sergilediğimiz yönetim anlayışı ve hassasiyetlerle, niceliksel büyümeyi niteliksel büyümeye dönüştürecek çalışmalar ve uluslararasılaşma faaliyetlerine ağırlık vermek suretiyle daha büyük hedeflere taşımanın gayreti içerisinde olacağız." dedi.

Sadece eğitim öğretim ve araştırma misyonlarını yerine getiren değil, topluma değer üreten bireyler yetiştiren ve 2023 yükseköğretim hedeflerini önceleyen bir üniversite olacaklarını aktaran Yıldız, "Devletimizin içeride ve dışarıda vermiş olduğu milli mücadelede bizler de üniversite olarak üzerimize düşen vazifenin idrakiyle hareket edeceğiz. Rabbim çıktığımız bu yolda başımızı öne eğdirmesin, yüzümüzü kara çıkartmasın, hak ve adaletten, hakkaniyetten ayırmasın." diye konuştu.

"KKKA aşısı eylülde insanlar üzerinde denenecek"

Yıldız, gazetecilerin, KKKA aşı çalışmalarına ilişkin sorusu üzerine şunları kaydetti:

"Aşı çalışmaları zaten başlamıştı. Amerika'da maymunlar üzerinde denemeler yapıldı. Eylül itibarıyla İsviçre'de insanlar üzerinde denemeler yapılacak, 20 gönüllü üzerinde. Biz bunun Sivas'ta olması için şu anda uğraşıyoruz. 11 farklı ülkeden 13 araştırma merkezinin katılımıyla bu aşılar yapıldı. Bizim de burada araştırma merkezimiz bu işe katıldı. 2017 yılında destek vermiştik ve şükürler olsun sonucunu alacağız."

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