Sağlık Bakanı Koca'dan Kovid-19'a karşı 'tedbir' uyarısı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı vatandaşlara tedbirlere uymaları çağrısında bulundu.
Ankara
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) vatandaşların kendisini korumasının, kurallar belli olduğu için zor olmadığını belirterek, şunları kaydetti:
"Zor olan, başta tedbir almak yerine, virüsle, hastalığa yakalandıktan sonra mücadele etmektir. Şu an, bunun ne kadar zor olduğunu yakından bilen 647 ağır hastamız var."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.