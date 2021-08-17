Euro
9.96
Dolar
8.46
BIST 100
1,455.25
Altın
1,786.12
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

Japonya Kovid-19'a karşı OHAL kapsamını genişletiyor

Japonya, artış trendini koruyan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları sonrası olağanüstü hal (OHAL) kapsamına 7 eyaleti daha katacak.

Ahmet Furkan Mercan   | 17.08.2021
Japonya Kovid-19'a karşı OHAL kapsamını genişletiyor

Tokyo

Kyodo ajansının hükümet kaynaklarına dayandırılan haberine göre hükümet, artan Kovid-19 vakaları karşısında, OHAL kapsam ve süresini genişletecek.

Halihazırda Tokyo ve çevre eyaletleri ile güneydeki Osaka kenti ve Okinawa adasında ay sonu bitmesi planlanan OHAL süresi 12 Eylül'e uzatılacak.

OHAL kapsamına bu hafta sonu farklı bölgelerdeki İbaraki, Toçigi, Gunma, Şizuoka, Kyoto, Hyogo ve Fukuoka eyaletleri de eklenecek.

Böylelikle ülke geneli OHAL uygulanan eyalet sayısı 13'e çıkacak.

Hükümete bağlı Kovid-19 Danışman Heyetinin tavsiyesi sonrası Başbakan Suga Yoşihide'nin resmi kararı açıklaması bekleniyor.

Japonya’da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 163 bin 448’e, virüse bağlı can kaybı sayısı 15 bin 452’ye yükseldi.

Ülke genelinde 1603 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Japonya Kovid-19'a karşı OHAL kapsamını genişletiyor
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Kovid-19 risk haritasında düşük riskli il sayısı 28'e yükseldi
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Türkiye'de 18 bin 163 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 165 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

Japonya Kovid-19'a karşı OHAL kapsamını genişletiyor

Japonya Kovid-19'a karşı OHAL kapsamını genişletiyor

Koronavirüs salgınında son 24 saat

ABD'de son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 382 kişi hayatını kaybetti

İsrail'de aktif Kovid-19 vakası 2 ayda 200'den 50 bine çıktı

İsrail'de aktif Kovid-19 vakası 2 ayda 200'den 50 bine çıktı

SETA'dan "yüz yüze eğitim" önerisi

SETA'dan "yüz yüze eğitim" önerisi

Sağlık Bakanı Koca, dördüncü dozun yabancı ülkelere seyahat edeceklere yönelik olduğunu açıkladı

Sağlık Bakanı Koca, dördüncü dozun yabancı ülkelere seyahat edeceklere yönelik olduğunu açıkladı