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Yaşam

Sivaslı üçüzlerin tıp fakültesi başarısı

2020-YKS yerleştirme sonuçlarına göre tıp fakültesini kazanan üçüz kız kardeşleri altınla ödüllendirildi.

Halife Yalçınkaya   | 28.08.2020
Sivaslı üçüzlerin tıp fakültesi başarısı

Sivas

Sivas Valisi Salih Ayhan, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2020-YKS) yerleştirme sonuçlarına göre tıp fakültesini kazanan üçüz kız kardeşleri altınla ödüllendirdi.

Valilik'ten yapılan açıklamaya göre, eğitim hayatları boyunca aynı okullarda öğrenim gören ve son olarak aynı anda kazandıkları Sivas Fen Lisesi'ni başarıyla bitiren Sena, Beyzanur ve Feyza Köksal (20) kardeşler, tıp fakültesini kazanarak yeni bir başarıya imza attı.

Üçüzlerden Beyzanur Hacettepe Üniversitesi, Sena Gazi Üniversitesi, Feyza ise Kırıkkale Tıp Fakültesini kazandı.

Farklı illerde tıp fakültesi kazanan tek yumurta üçüzleri kardeşler, Sivas Valisi Salih Ayhan'ı makamında ziyaret etti.

Babaları Oktay Köksal ile üçüzleri makamında kabul eden Ayhan, gençleri tebrik ederek, altınla ödüllendirdi.

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