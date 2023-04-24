Dolar
19.40
Euro
21.44
Altın
1,989.16
ETH/USDT
1,983.40
BTC/USDT
29,300.00
BIST 100
5,022.79
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara’da, Yozgat Dernekleri Birlik ve Beraberlik Gecesi programında konuşuyor.
logo
Sağlık

DSÖ ve ortakları, milyonlarca çocuğun aşılanması için yeni kampanya başlattı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve ortakları, Kovid-19 sürecinde çocuklar arasında düşen aşılama oranını artırmak için yeni bir kampanya başlattı.

Muhammet İkbal Arslan  | 24.04.2023 - Güncelleme : 24.04.2023
DSÖ ve ortakları, milyonlarca çocuğun aşılanması için yeni kampanya başlattı

Geneve

DSÖ'den yapılan yazılı açıklamada, DSÖ, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Bill & Melinda Gates Vakfı, aşı ittifakı GAVI ile diğer küresel ve bölgesel sağlık ortaklarının, milyonlarca çocuğun aşılanması için DSÖ'nün "Bağışıklama Gündemi 2030" stratejisi kapsamında başlatılan kampanyaya katıldığı belirtildi.

Açıklamada, kampanyanın, salgın sürecinde sağlık sistemlerine fazla yüklenilmesi nedeniyle 100'den fazla ülkede çocukların aşılama oranında yaşanan düşüşü tersine çevirmeyi hedeflediği kaydedildi.

Açıklamada, salgın döneminde uygulanan sokağa çıkma yasakları neticesinde insanların seyahat ve hizmetlere erişimlerinin kısıtlandığı hatırlatılırken, bu durumun çocuklarda aşılama oranının düşmesine de neden olduğuna değinildi.

Çatışmalar, iklim krizi ve aşılamada kararsızlık gibi etkenlerin de aşılama oranının düşmesine sebep olduğu belirtilen açıklamada, çocukların aşılanmasında "en azından salgın öncesi seviyelere ulaşmak" istendiği aktarıldı.

Sadece 2021'de 25 milyon çocuğun en az bir aşısının eksik olduğu kaydedilen açıklamada, "Kızamık, difteri, çocuk felci ve sarı humma gibi önlenebilir hastalık salgınları şimdiden daha yaygın ve şiddetli hale geldi. Kampanya, çocukların aşı ile önlenebilir salgınlardan korumayı, hayatlarını kurtarmayı ve ulusal sağlık sistemlerini güçlendirmeyi hedefliyor." ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, kampanyanın ortaklarının, çocukluk çağı aşılamasında ilerleme sağlamak için sağlık hizmetleri iş gücünü güçlendirmek, sağlık hizmetlerini iyileştirmek, aşılara yönelik güven ve talep oluşturmak ile aşılamanın eski haline getirilmesindeki boşlukları ve engelleri ele almak için ülkelerle çalışacağı da kaydedildi.

"Hiçbir çocuk aşıyla önlenebilir bir hastalık nedeniyle ölmemeli"

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSÖ Genel Sekreteri Tedros Adhanom Ghebreyesus, özellikle düşük gelirli ülkelerdeki milyonlarca çocuk ve ergenin, ölümcül salgınların arttığı dönemde aşı olamadığına değindi.

DSÖ'nün onlarca ülkede aşılama ve diğer sağlık hizmetlerinin eski haline dönmesi için desteklerini sürdürdüğünü anımsatan Ghebreyesus, aşılamada eski seviyelere yetişmenin en önemli öncelik olduğunu belirtti.

Ghebreyesus, "Hiçbir çocuk aşıyla önlenebilir bir hastalık nedeniyle ölmemeli." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
MSB: 78. Dönem Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer Savunma Subay Kursu tamamlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Manisa Valiliğini ziyaret etti
TCG Anadolu'yu 92 bin 317 kişi ziyaret etti
Osmaniye'de liselilerin ürettiği elektrikli araç "Pars 2023", TEKNOFEST'te yarışacak
'Kağıthane'mize Millet Bahçemizi armağan ediyoruz'

Benzer haberler

DSÖ ve ortakları, milyonlarca çocuğun aşılanması için yeni kampanya başlattı

DSÖ ve ortakları, milyonlarca çocuğun aşılanması için yeni kampanya başlattı

DSÖ: Yemen'de her yıl 1 milyondan fazla kişi sıtma hastalığına yakalanıyor

DSÖ, Sudan'daki çatışmalarda can kaybı sayısının 300'e yükseldiğini açıkladı

Çin'in en kalabalık eyaleti Guangdong'un nüfusu 2022'de ilk kez azaldı

Çin'in en kalabalık eyaleti Guangdong'un nüfusu 2022'de ilk kez azaldı
DSÖ, Sudan'da sağlık merkezlerinin hedef alınmasını kınadı

DSÖ, Sudan'da sağlık merkezlerinin hedef alınmasını kınadı
DSÖ, Sudan'daki çatışmalarda can kaybı sayısının 270'e yükseldiğini açıkladı

DSÖ, Sudan'daki çatışmalarda can kaybı sayısının 270'e yükseldiğini açıkladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet