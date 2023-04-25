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Sağlık

Türkiye'de yerli sıtma vakası yok

Sağlık Bakanlığınca yürütülen Sıtma Eliminasyon Programı sayesinde, Türkiye'de yerli sıtma vakası görülmediği, fakat yurt dışı kaynaklı sıtma vakalarıyla karşılaşılabildiği bildirildi.

Yeşim Sert Karaaslan  | 25.04.2023 - Güncelleme : 25.04.2023
Türkiye'de yerli sıtma vakası yok

Ankara

AA muhabirinin Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünden, 25 Nisan Dünya Sıtma Günü dolayısıyla aldığı bilgiye göre, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından, bu yılın teması "Hedef sıfır sıtma: yatırım yap, geliştir, uygula" olarak açıklandı.

Enfekte dişi anofel sivrisineklerinin ısırıkları yoluyla insanlara yayılan parazitlerin neden olduğu ateşli bir hastalık olarak tanımlanan sıtma, önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalık olarak belirtiliyor. Sıtma, düşük ve orta gelirli ülkelerde, özellikle Sahra altı Afrika'da ciddi bir halk sağlığı sorunu olarak görülüyor.

Verilere göre, dünyada 2021'de yaklaşık 247 milyon yeni sıtma vakası görüldü ve bu enfeksiyon nedeniyle 619 bin kişi yaşamını yitirdi.

Tüm sıtma vakalarının ve buna bağlı ölümlerin yüzde 95'inin Afrika bölgesinde görüldüğü tahmin ediliyor.

Bebekler ve 5 yaş altındaki çocuklar, hamileler risk altında

Erken teşhis ve tedaviyle hastalığa bağlı ölüm engellenebiliyor. Hastalık açısından, bebekler ve 5 yaş altındaki çocuklar, hamileler ve HIV/AIDS'li hastalar risk altında bulunuyor. Burkina Faso, Kamerun, Gana ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti gibi sıtmanın sık görüldüğü Afrika ülkelerine, iş veya gezme amaçlı gidenler ve koruyucu tedavi almayan kişiler de hastalık açısından risk taşıyor.

Sağlık Bakanlığınca yürütülen Sıtma Eliminasyon Programı sonucunda, Türkiye'de yerli sıtma vakası görülmüyor. Buna karşın, iklim değişikliği, vektör yaşam alanlarındaki değişiklikler, büyük nüfus hareketleri, düzensiz göçmenler, sıtmanın endemik olduğu ülkelere seyahat edenlerin ve buralardan gelenlerin sayısının artması nedeniyle Türkiye'de yurt dışı kaynaklı sıtma vakaları görülebiliyor.

İlaçlar Sağlık Bakanlığınca ücretsiz veriliyor

Türkiye, Anofel cinsi sivrisineklerin bulunması ve subtropikal iklim bölgesinde yer alması nedeniyle sıtma açısından risk altında bulunuyor.

Bakanlık tarafından, riskin ortadan kaldırılabilmesi için Sıtma Eliminasyon Programı kapsamında çalışmalar yürütülüyor. Bu kapsamda, sıtma görülme sıklığının belirlenebilmesi için vaka takipleri yapılıyor, en kısa sürede tanı konulması ve tedavilerin uygulanması sağlanıyor.

Sıtma tedavisinde kullanılan ilaçlar Sağlık Bakanlığınca temin edilerek, hastalara ücretsiz veriliyor.

Türkiye'de korunma amaçlı sıtma ilaçları, Bakanlığın Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğüne bağlı Seyahat Sağlığı Merkezlerinden ücretsiz olarak temin edilebiliyor.

Bunun yanı sıra sıtma görülen ülkelerle, bu ülkelere seyahat öncesinde yapılacaklar konusunda "https://www.seyahatsagligi.gov.tr/site/sitma#" adresi ziyaret edilerek ya da "4447734" danışma hattı aranarak bilgi alınabiliyor.

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