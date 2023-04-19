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Sağlık

DSÖ, Sudan'da sağlık merkezlerinin hedef alınmasını kınadı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Sudan'da devam eden çatışmalarda sağlık merkezlerinin hedef alınmasını kınadı.

Gökhan Kavak  | 19.04.2023 - Güncelleme : 19.04.2023
DSÖ, Sudan'da sağlık merkezlerinin hedef alınmasını kınadı

İstanbul

DSÖ'den yapılan yazılı açıklamada, Sudan'daki çatışmaların sivilleri olumsuz etkilediğine dikkat çekildi.

Ülkedeki sağlık merkezleri ve sağlık çalışanlarına yönelik saldırıların kınandığı açıklamada, en az 3 sağlık çalışanının hayatını kaybettiği, 2'sinin yaralandığı kaydedildi.

Sağlık merkezlerine ve çalışanlarına yönelik saldırılar ve ambulans kaçırma gibi olayların, sağlık çalışmalarını kısıtladığı; bu durumun, ölümlerin artmasına neden olduğu vurgulandı.

Açıklamada, "Çatışmanın tarafları hastaların, sağlık çalışanlarının ve ambulansların her zaman hastaneye güvenli erişimini sağlamalıdır." ifadesine yer verildi.

DSÖ'ye göre Sudan'da 9'u başkent Hartum'da olmak üzere, 16 hastane saldırılar nedeniyle kullanılamaz durumda.

Sudan'da ordu ile HDK arasında çatışma

Hartum'da ve çeşitli şehirlerde, 15 Nisan sabahı Sudan ordusu ile paramiliter HDK arasında silahlı çatışmalar başlamıştı.

Ordu ile HDK arasında "HDK'nin tamamen orduya katılmasını" öngören askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık, sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

Sudan Dışişleri Bakanlığı, Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın, orduyla çatışan HDK'nin feshedilmesi ve devlete karşı isyancı güç ilan edilmesi kararı aldığını ve bu esasa göre davranılacağını bildirmişti.

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Sudan'da devam eden çatışmalar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 270'e yükseldiğini bildirmişti.

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