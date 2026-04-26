TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Oktay, Ürdün’de bir engelli merkezinde TİKA'nın yenilediği sınıfların açılışını yaptı

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay ve beraberindeki heyet, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının Ürdün’de engellere sahip çocukların tedavi gördüğü rehabilitasyon merkezinde yenilediği 3 sınıfın açılışını yaptı.

Oktay, yaklaşık 80 engelli çocuğun tedavi gördüğü Amman'daki Şimeysani Engelli Çocuk Rehabilitasyon Merkezini ziyaret ederek çocuklarla yakından ilgilendi, onlara Türkiye'den, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan selamlar getirdiklerini söyledi.

Sohbet ettiği bir engelli çocuğa Türkiye’den geldiklerini ve onunla tanışmak istediklerini söyleyen Oktay, "Türkiye'den gelip seninle tanışalım istedik, arkadaşlarınla tanışalım istedik. Sen de inşallah burada eğitim alıp doktor olabilirsin, mühendis olabilirsin, öğretmen olabilirsin inşallah." dedi.

Açılışa, TBMM Dışişleri Komisyonunda yer alan AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak, AK Parti Ankara Milletvekili Ahmet Fethan Baykoç, CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Ceylan Akça Cupolo, İYİ Parti Muğla Milletvekili Metin Ergun ile Türkiye’nin Amman Büyükelçisi Yakup Caymazoğlu ve TİKA Amman Koordinatörü Cavit Köseoğlu da katıldı.

Açılışın ardından AA muhabirine açıklamada bulunan Oktay, TİKA'nın Ürdün'de faaliyete başlamasından bu yana 110'un üzerinde proje hayata geçirdiğini ve başkent Amman'da güzel hizmetleri olduğunu söyledi.

"TİKA'mızın tüm dünyada olduğu gibi Ürdün'de de çok güzel hizmetleri var. Ve bugün de yaptığı hizmetlerden birisi burası. Beyin felci geçiren öğrenciler için yapılan okulda bulunuyoruz." diyen Oktay, 5-16 yaş arası beyin felci geçirmiş çocukların merkezde hem rehabilitasyon hem eğitim aldıklarını kaydetti.

Oktay, TİKA'nın merkezdeki sınıfların yenilenmesine katkı sunduğunu ve bu katkının tüm binanın yenilenmesi şeklinde devam edeceğini aktardı.

Ürdün'de TİKA ve Türkiye'nin ilgili kurumları vasıtasıyla işbirliğini sürdürmek istiyoruz

"Tabi burada biz bu sabah engelli kardeşlerimizle bir arada olduk, duygusal tabi. Genç yaşta çocuklarımız beyin felci geçirmişler ama tekrardan dinamik, motive bir şekilde hayatlarına devam etmek istiyorlar, sağlıklarına kavuşmak istiyorlar." diyen Oktay, engelli olmanın eğitim ve sosyal hayata karışmak için engel olmadığını vurguladı.

Oktay, Türkiye'nin engelliler için yaptığı çalışmalara değinerek şunları kaydetti:

"Biz Türkiye'de şunu sağladık; Engellilik aslında bir engel değil. Sokağa çıkmak için, eğitim için, sosyal hayata karışmak için engel değil. İleride bir profesyonel hayatınızın olmasıyla alakalı kendinizi geliştirmeniz için engel değil. Doktor, mühendis, iş insanı olabilirsiniz, sanatçı olabilirsiniz."

Ürdün'de TİKA ve Türkiye'nin ilgili kurumları vasıtasıyla işbirliğini de sürdürmek istediklerini söyleyen Oktay, "Hem kendi tecrübelerimizi Ürdün'e aktarma boyutunda hem manevi boyutta neler yapabiliriz. Buradaki rehabilitasyon bina ile ilgili maddi boyutta kalmasın istiyoruz. Tecrübe aktarımı ve engellilerin topluma kazandırılması ile ilgili de bu işbirliği devam etsin arzusundayız." diye konuştu.

Oktay, merkezin geliştirilmeye müsait bir merkez olduğunu söyleyerek söylerini şöyle tamamladı:

"Ben bu vesileyle burada eğitim gören tüm gençlere, çocuklarımıza Cenabı Hak'tan acil şifalar diliyorum. Ümit ediyoruz ki bu gençlerimizi ileride Ürdün'ün geleceğinde söz sahibi olacak gençler olarak görelim istiyoruz. Ben tekrar bize gösterdikleri misafirperverlik için şahsım ve heyetim adına teşekkür ederim."