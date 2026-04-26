Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'deki silahlı saldırı girişimini kınadı

Erdoğan, NSosyal hesabından, dün gece gerçekleşen saldırı girişimine ilişkin şu paylaşımda bulundu:

"Dün gece Vaşington'da Beyaz Saray Muhabirleri yemeğinde gerçekleşen silahlı saldırı girişimini kınıyorum. ABD Başkanı Sayın Trump ve değerli eşi Melania Hanım başta olmak üzere kimsenin yaralanmaması bizler için sevindiricidir. Demokrasilerde mücadele fikirle yapılır, şiddetin hiçbir türlüsüne yer yoktur. Başkan Trump'a, eşine, ABD yönetimine ve Amerikan halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

