Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Bölgesel Kariyer Fuarları kapsamında Konya ve Erzurum'da gençlerle bir araya gelecek.

MSB, Bölgesel Kariyer Fuarları kapsamında Konya ve Erzurum'da gençlerle buluşacak Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Bölgesel Kariyer Fuarları kapsamında Konya ve Erzurum'da gençlerle bir araya gelecek.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Bölgesel Kariyer Fuarları çerçevesinde Konya ve Erzurum'da gençlerle bir araya gelinerek, personel ve askeri öğrenci temin faaliyetlerinin anlatılacağı belirtildi.

Bu kapsamda, 27 Nisan'da Konya Selçuk Üniversitesi , 29-30 Nisan'da ise Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde fuar düzenleneceği bilgisi verildi.

Türk Yıldızları Akrobasi Timi'nin de Konya'daki fuarda gençlerle bir araya geleceği ifade edildi.

