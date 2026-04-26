Ankara otelleri 2026 NATO Zirvesi'ne hazırlanıyor Başkent, 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek NATO Zirvesi'ne ev sahipliği yapmaya hazırlanırken, konaklama sektöründe de etkinliğe yönelik hummalı bir çalışma başladı.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, "2026 NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi" kapsamında, dünyanın gözü Ankara'ya çevrilecek.

Dev organizasyon öncesinde, şehirdeki yüksek segment oteller, rezervasyon ve operasyonel hazırlık süreçlerini hızlandırıyor. Zirve süresince, şehirde ağırlanacak devlet başkanları ve üst düzey heyetler için otellerde NATO standartlarında güvenlik protokolleri hayata geçiriliyor. Güvenlik sistemlerinin modernize edilmesi, özel protokol alanlarının oluşturulması ve personel eğitimleri hazırlıkların ana eksenini oluşturuyor.

Zirvenin sadece konaklama değil, lojistik, yiyecek-içecek ve hizmet sektörleri aracılığıyla da Ankara ekonomisine devasa bir katma değer sağlaması bekleniyor. Organizasyonun oluşturacağı talep artışını karşılamak amacıyla, otellerde ek istihdam planlamaları yapılırken, personelin yabancı dil ve protokol yönetimi konularındaki eğitimlerine ağırlık veriliyor.

"Otellerimizde doluluk oranları yüzde 90'a ulaştı"

Turizm Otel Yöneticileri Derneği İç Anadolu Bölge Yürütme Kurulu Başkanı Gökhan Esengil, AA muhabirine 2026 NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne ilişkin yaptığı değerlendirmede, bu sürecin klasik turizm hareketliliğinden farklı seyrettiğini söyledi.

Rezervasyonların büyük bölümünün, bireysel misafirler yerine kurumsal blokajlar yoluyla yapıldığını anlatan Esengil, "Zirve tarihleri yaklaştıkça, Ankara'daki yüksek segment otellerimizde doluluk oranları yüzde 90 bandına ulaştı." dedi.

Esengil, organizasyonun niteliği gereği güvenlik önlemlerinin en üst düzeye çıkarıldığına dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"Bu tür organizasyonlarda, otellerimiz yalnızca konaklama hizmeti sunan yapılar olmaktan çıkıp, kontrollü diplomatik alanlara dönüşüyor. Giriş-çıkışlarda, çok katmanlı güvenlik uygulamaları devreye alınıyor, bazı otellerimiz tamamen ya da kat bazlı olarak delegasyonlara tahsis ediliyor. Devletimizin güvenlik birimleriyle, koordinasyon en üst seviyeye çıkarılmış durumda."

"Zirve şehrin marka değerini güçlendirecek"

Başkentteki otellerin bürokrasi deneyimi sayesinde, kalifiye personelle hizmet verdiğinin altını çizen Esengil, zirveye özel eğitim programlarının da devam ettiğini aktardı.

Esengil, personelin özellikle protokol kuralları, kriz yönetimi, yabancı dil ve hizmet standartları konularında eğitim aldığına değinerek, operasyonu desteklemek adına dış kaynak kullanımının da artırıldığını vurguladı.

Zirvenin ekonomik etkilerinin sadece konaklama sektörüyle sınırlı kalmayacağını bildiren Esengil, şunları kaydetti:

"Ulaşım, araç kiralama, restoranlar, organizasyon firmaları ve teknik hizmet sağlayıcıları, bu hareketlilikten doğrudan faydalanacak. Gelen profilin kişi başı harcama kapasitesinin yüksek olması, kısa vadede şehir ekonomisine ciddi bir girdi sağlayacak. Bu zirve, Ankara'nın uluslararası organizasyon kapasitesini kanıtlayarak, şehrin marka değerini de güçlendirecek."