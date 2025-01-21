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Sağlık

DSÖ, ABD'nin "DSÖ'den çekilme kararını" üzüntüyle karşıladığını bildirdi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Tarik Jasarevic, ABD'nin, DSÖ'den çekilmeyi planladığını duyurmasından üzüntü duyduklarını belirtti.

Muhammet İkbal Arslan  | 21.01.2025 - Güncelleme : 21.01.2025
DSÖ, ABD'nin "DSÖ'den çekilme kararını" üzüntüyle karşıladığını bildirdi

Cenevre

Jasarevic, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında, DSÖ'nün ABD'nin çekilme kararına ilişkin mesajını paylaştı.

"DSÖ, ABD'nin DSÖ'den çekilmeyi planladığını duyurmasından dolayı üzüntü duyuyor." diyen Jasarevic, DSÖ'nün hastalıkların temel nedenlerini ele alarak daha güçlü sağlık sistemleri kurduğunu kaydetti.

Jasarevic, "DSÖ, hastalık salgınları dahil sağlık acil durumlarını tespit ederek, önleyerek ve bunlara yanıt vererek, ABD halkı dahil dünya genelindeki insanların sağlığını ve güvenliğini korumada önemli bir rol oynuyor." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'nin 1948'de DSÖ'nün kurucu üyesi olduğunu hatırlatan Jasarevic, ABD'nin o tarihten bu yana Dünya Sağlık Asamblesi ve Yönetim Kurulu'ndaki aktif katılımı dahil, 193 diğer üye devletle birlikte DSÖ'nün çalışmalarını şekillendirmeye ve yönetmeye katkı sağladığını anlattı.

Jasarevic, "DSÖ ve ABD, uzun süredir sayısız hayat kurtardı ve ABD'lilerle insanları sağlık tehditlerinden korudu. Birlikte çiçek hastalığına son verdik ve birlikte çocuk felcini ortadan kaldırmanın eşiğine getirdik. ABD kurumları, DSÖ üyeliğine katkıda bulundu ve bundan faydalandı." dedi.

ABD'nin bu kararı yeniden değerlendirmesini umut ettiklerini söyleyen Jasarevic, "ABD ile DSÖ arasındaki ortaklığı, dünya genelinde milyonlarca insanın sağlığı ve refahı yararına sürdürmek için yapıcı bir diyaloğa girmeyi dört gözle bekliyoruz." diye konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, göreve gelmesinin hemen ardından BM kuruluşu olan DSÖ'den, ABD’nin çekilmesini öngören başkanlık kararnamesini imzalamıştı.

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