Dolar
19.47
Euro
21.41
Altın
2,015.42
ETH/USDT
1,983.40
BTC/USDT
29,300.00
BIST 100
4,506.24
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Nevşehir Organize Sanayi Bölgesi’nde sanayicilerle bir araya geldiği programda konuşuyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul’da Şehremini Saray Meydanı’nda vatandaşlara hitap ediyor.
logo
Sağlık

Antalya Şehir Hastanesi 6 ay sonra açılacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 1400 yataklı Antalya Şehir Hastanesi'nin 6 ay sonra açılacağını bildirdi.

Burcu Çalık Göçümlü  | 02.05.2023 - Güncelleme : 02.05.2023
Antalya Şehir Hastanesi 6 ay sonra açılacak

Ankara

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Antalya Şehir Hastanesi 6 ay sonra açılıyor. 1400 yataklı, kapalı alanı 285 bin metrekare. 301 poliklinik, 43 ameliyathaneyle hizmet verecek. Bünyesinde Kadın Doğum Hastanesi, Onkoloji Hastanesi, Kalp Damar Hastanesi, Genel Hastane var. Hastanenin sağlık turizminde de yeri büyük olacak."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yurt dışındaki yaklaşık 800 bin seçmen 14 Mayıs seçimleri için oy kullandı
TCG Anadolu, Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cudi, Gabar'da günlük 100 bin varil üretim kapasiteye sahip petrol bulduk
Diyanet İşleri Başkanlığı 20 mühendis alacak
Mardin'de Jandarma Astsubay Gündüz'ü şehit eden terörist etkisiz hale getirildi

Benzer haberler

Antalya Şehir Hastanesi 6 ay sonra açılacak

Antalya Şehir Hastanesi 6 ay sonra açılacak

Antalya Kumluca Devlet Hastanesi hasta kabulüne başlıyor

Sağlık Bakanı Koca: Türkiye artık aşısını, ilacını, tıbbi cihazını kendisi üreten bir ülkedir

Sağlık Bakanı Koca, UMKE Atak Arama Kurtarma Ekibi kurulduğunu açıkladı

Sağlık Bakanı Koca, UMKE Atak Arama Kurtarma Ekibi kurulduğunu açıkladı
Sözleşmeli pozisyondaki 81 bin 108 sağlık personelinin kadroya geçiş işlemleri tamamlandı

Sözleşmeli pozisyondaki 81 bin 108 sağlık personelinin kadroya geçiş işlemleri tamamlandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet