Antalya Şehir Hastanesi 6 ay sonra açılacak
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 1400 yataklı Antalya Şehir Hastanesi'nin 6 ay sonra açılacağını bildirdi.
Ankara
Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:
ANTALYA ŞEHİR HASTANESİ 6 AY SONRA AÇILIYOR. 1400 yataklı. Kapalı alanı 285 bin m². 301 poliklinik, 43 ameliyathaneyle hizmet verecek. Bünyesinde Kadın Doğum Hastanesi, Onkoloji Hastanesi, Kalp Damar Hastanesi, Genel Hastane var. Hastanenin sağlık turizminde de yeri büyük olacak. pic.twitter.com/kHTzJnO129— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 2, 2023
"Antalya Şehir Hastanesi 6 ay sonra açılıyor. 1400 yataklı, kapalı alanı 285 bin metrekare. 301 poliklinik, 43 ameliyathaneyle hizmet verecek. Bünyesinde Kadın Doğum Hastanesi, Onkoloji Hastanesi, Kalp Damar Hastanesi, Genel Hastane var. Hastanenin sağlık turizminde de yeri büyük olacak."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.