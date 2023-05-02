Antalya Kumluca Devlet Hastanesi hasta kabulüne başlıyor
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 23 bin 105 metrekare kapalı alan, 6 ameliyathane ve 17 yoğun bakım yatağına sahip Antalya Kumluca Devlet Hastanesi'nin hasta kabulüne başlayacağını bildirdi.
Ankara
Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Antalya Kumluca Devlet Hastanesi hasta kabulüne başlıyor. Kapalı alanı 23 bin 105 metrekare, 6 ameliyathanesi var, 17 yoğun bakım yatağı, 16 müşahede yatağı ve 75 servis yatağına sahip. Hayırlı olsun."
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ANTALYA KUMLUCA DEVLET HASTANESİ hasta kabulüne başlıyor. Kapalı alanı 23.105 m². 6 ameliyathanesi var. 17 Yoğun bakım yatağı, 16 müşahede yatağı ve 75 servis yatağına sahip. HAYIRLI OLSUN. pic.twitter.com/qzYCm1cPKA— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 2, 2023