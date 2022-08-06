Dolar
17.92
Euro
18.24
Altın
1,775.05
ETH/USDT
1,715.70
BTC/USDT
23,223.00
BIST 100
2,750.49
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sanayi ve Teknolojinin Merkezi Kocaeli'ye Değer Katanlar Ödül Töreni"ne katılıyor
logo
Sağlık

Amerikalı hemşireye Van'da estetik operasyon yapıldı

ABD'de hemşire olarak görev yapan Mary Wambolt, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gerçekleştirilen operasyonda karın altından 3 kilogramlık dokuyu aldırdı.

Muhammed Beheşti Birtane   | 06.08.2022
Amerikalı hemşireye Van'da estetik operasyon yapıldı Fotoğraf: Muhammed Beheşti Birtane/AA

Van

ABD'de yaşayan 39 yaşındaki Wambolt, 16 yıl önce ikiz bebek dünyaya getirdikten sonra karnının alt bölgesinde oluşan fazla dokuyu aldırmak istedi.

Bu konuda ameliyatını yapacak doktorları araştıran Wambolt, ABD'de bir üniversitede araştırma görevlisi olarak eğitim alan plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi uzmanı operatör doktor Kadir Berat Oyur'un bu ameliyatlarla ilgili paylaşımlarını görerek, kendisi ile sosyal medya üzerinden iletişim kurdu.

Hemşirenin durumu hakkında bilgi alan Oyur, isterse ameliyatı Türkiye'de yapabileceklerini Wambolt'a iletti. Bir süre sonra yurda dönen Oyur ile görüşüp Van'a gelen Wambolt, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan kontrollerin ardından ameliyata alındı. 3 saat süren ameliyatın ardından hemşirenin karnının alt bölgesindeki 3 kilogramlık doku alındı.

"Ülkemizi sağlık turizminde üst seviyelere taşıyabiliriz"

Hastanın karın altındaki fazla dokudan şikayetçi olduğunu belirten Oyur, şunları dile getirdi:

"Hastanın karın kasları kendi üzerine 13 santimetre plike (katlama) edildi, 3 kilogram civarında doku çıkarıldı. Ameliyat 3 saat sürdü ve başarılı geçti. Hastamızın durumu iyi. ABD ve Belarus'ta eğitim amacıyla 5 yıl bulundum. Ülkemizdeki doktor ve sağlık personelinin niteliğinin çok yüksek olduğu kanaatindeyim. Organize olabilirsek ülkemizi sağlık turizmi açısından üst seviyelere taşıyabiliriz. Bana sosyal medya ya da tanıdıklar aracılığıyla ulaşan yabancı hastalara görev süresince elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağım."

"Doktorlar çok iyi iş çıkardı"

Uzun süredir ameliyat olmak istediğini anlatan Wambolt da "Doktorum her şeyi açık dille izah etti. Buraya gelirken kaygılarım vardı ama artık yok. Bütün doktorlar hastane çalışanları çok iyi iş çıkardı. Herkese minnettarım." ifadelerini kullandı.

Ameliyattan önce kenti ve Van Gölü kıyılarını gezen Wambolt, "Van Gölü'nden çok etkilendim. Çok güzel bir göl. Burada yürüyüş yapmak ve insanları piknik yaparken izlemek harika." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ekipler Müküs Çayı'nda akıntıya kapılan hemşireyi 'Çeme Sidan' mevkisinde arıyor
Bakan Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov ve Altyapı Bakanı Kubrakov'la görüştü
Sıcak havanın etkili olduğu Güneydoğu'da Cizre dün 47,4 dereceyi gördü
Odessa'dan gelen 'Navi-Star' gemisi İstanbul'un kuzeyinde demirledi
Antalya'ya hava yoluyla gelen turist sayısı 7 milyonu aştı

Benzer haberler

Amerikalı hemşireye Van'da estetik operasyon yapıldı

Amerikalı hemşireye Van'da estetik operasyon yapıldı

Boynu kesilen atını damara yerleştirdiği bahçe hortumuyla kurtardı

Müküs Çayı'nda akıntıya kapılan hemşireye ulaşılmaya çalışılıyor

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet