Euro
6.28
Dolar
5.72
BIST 100
100,159.60
Altın
1,519.20
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, basın mensuplarının sorularını cevaplıyor
logo
Sağlık

Almanya'da 2030'a kadar 200 bin sağlık personeline ihtiyaç olacak

Almanya Sağlık Bakanı Spahn, "Yurt dışından bakıcı personel gelmeden bu iş çözülmez. 80 bin açığımız var. 2030 yılına kadar bakım hizmeti sunacak 200 bin sağlık personeline ihtiyacımız olacak." dedi.

Cüneyt Karadağ   | 23.09.2019
Almanya'da 2030'a kadar 200 bin sağlık personeline ihtiyaç olacak

Berlin

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, ülkede sağlık sektöründe halihazırda 80 bin bakıcı personel açığı olduğunu 2030'a kadar bu rakamın 200 bini bulacağını söyledi.

Sağlık Bakanı Spahn, konuya ilişkin görüşmelerde bulunmak üzere gittiği Meksika'da ilgili kurumlarla iyi niyet anlaşması imzaladı.

ZDF kanalına açıklamalarda bulunan Spahn, yurt dışından bakıcı personel ihtiyacının hiç olmadığı kadar büyük olduğuna dikkati çekerek, ''Yurt dışından bakıcı personel gelmeden bu işi çözülemez. Halihazırda 80 bin açığımız var. Bremen Üniversitesinin yaptığı araştırmaya göre bu eksik her yıl on binlerce artarak devam ediyor. 2030 yılına kadar bakım hizmeti sunacak 200 bin sağlık personeline ihtiyacımız olacak." diye konuştu.

Almanya'nın dünyanın ikinci yaşlı ülkesi olduğuna vurgu yapan Spahn, özellikle nüfusu genç ülkelerle iş birliği yapmak istediklerini bildirdi.

Bakıcı personel açığının Meksika ve Filipinler gibi genç nüfuslu ülkelerden gelecek iş gücüyle karşılanacağı tahmin ediliyor.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Korku duvarı Tahrir'de yıkılıyor
İran-ABD satrancında son durum
İZLENİM - TEKNOFEST 2019: Bir bilim ve teknolojik durum değerlendirmesi
Netanyahu'nun dokunulmazlık hesabı sandıktan döndü
İspanya dört yılda dördüncü seçime gidiyor

Benzer haberler

Almanya'da 2030'a kadar 200 bin sağlık personeline ihtiyaç olacak

Almanya'da 2030'a kadar 200 bin sağlık personeline ihtiyaç olacak