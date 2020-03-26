Euro
7.01
Dolar
6.40
BIST 100
91,783.38
Altın
1,629.13
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Koronavirüs

Almanya Sağlık Bakanı Spahn: Kovid-19 salgınında fırtına öncesi sessizlik dönemindeyiz

Almanya Sağlık Bakanı Spahn, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin Almanya'nın fırtına öncesi sessizlik döneminde olduğunu söyledi.

Cüneyt Karadağ   | 26.03.2020
Almanya Sağlık Bakanı Spahn: Kovid-19 salgınında fırtına öncesi sessizlik dönemindeyiz

Berlin

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, Berlin'deki Federal Basın Merkezinde, Robert Koch Enstitüsü Başkanı Lothar Wieler ve Almanya Tabipler Birliği Başkanı Andreas Gassen ile ortak basın toplantısı düzenledi.


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Kovid-19 salgını nedeniyle hastanelere yüklenme olabileceğini hesaba kattıklarını belirten Spahn, "Şu an fırtına öncesi sessizlik dönemindeyiz." dedi.

Spahn, hiç kimsenin gelecek haftalarda nelerin yaşanabileceğini öngöremediğini vurgulayarak, bu krizde önemli olanın Kovid-19 salgınının yayılma hızının yavaşlatılması ve yoğun bakımlardaki yatak sayısının artırılması olduğuna dikkati çekti.

Almanya'nın haftada 300 ila 500 bin virüs testi yapma imkanının bulunduğuna işaret eden Spahn, bunun uluslararası kıyasa göre yüksek bir rakam olduğunun altını çizdi.

Spahn, "Çok fazla test yapmak istiyoruz ancak daha spesifik olarak test yapmak istiyoruz. Vatandaşların enfekte olup olmadıklarını bilmek istemeleri anlaşılabilir bir şey. Ancak sınırlı kapasite var." ifadelerini kullandı.

"9 Mart'tan bugüne kadar 410 bin Kovid-19 testi yapıldı"

Almanya Tabipler Birliği Başkanı Gassen, ülkede 9 Mart'tan bugüne kadar 410 bin yeni tip koronavirüs testi yapıldığını aktardı.

Sağlıklı kişilere test yapmanın tıbbi olarak anlamsız olduğuna işaret eden Gassen, "Test uygulama kapasitemiz yüksek ancak 83 milyonu test edecek kadar yeterli değil." dedi.

Robert Koch Enstitüsü Başkanı Wieler de bazı kentler ve beldelerin daha büyük salgın olaylarını kontrol altına almayı başardıklarını belirterek, ''Bu kısmen festivaller veya gezilerin iptaliyle bağlantılı olarak meydana geldi. Ancak bazılarının neden hala kutlama yapmak istediklerini anlamıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19 vakalarında rakam 70 bine yaklaştı
Hollanda’da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 434’e yükseldi
Almanya Sağlık Bakanı Spahn: Kovid-19 salgınında fırtına öncesi sessizlik dönemindeyiz
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: LGS kapsamındaki merkezi sınav sadece birinci dönem müfredatından yapılacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi'ne video konferans yöntemiyle katıldı

Benzer haberler

ABD'de Kovid-19 vakalarında rakam 70 bine yaklaştı

ABD'de Kovid-19 vakalarında rakam 70 bine yaklaştı

Trafik ışıklarıyla koronavirüse karşı 'Evde kal' çağrısı

Hollanda’da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 434’e yükseldi

Zonguldak Valiliğinden 'koronavirüsten ölüm' iddiasına ilişkin açıklama

Zonguldak Valiliğinden 'koronavirüsten ölüm' iddiasına ilişkin açıklama
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları Kovid-19 etkisiyle rekor seviyeye ulaştı

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları Kovid-19 etkisiyle rekor seviyeye ulaştı

Almanya Sağlık Bakanı Spahn: Kovid-19 salgınında fırtına öncesi sessizlik dönemindeyiz

Almanya Sağlık Bakanı Spahn: Kovid-19 salgınında fırtına öncesi sessizlik dönemindeyiz