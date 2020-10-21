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Dünya, Koronavirüs

Almanya Sağlık Bakanı Spahn Kovid-19'a yakalandı

Almanya Sağlık Bakanı Spahn'ın yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Erbil Başay   | 21.10.2020
Almanya Sağlık Bakanı Spahn Kovid-19'a yakalandı Fotoğraf: Abdulhamid Hoşbaş/AA

Berlin

KORONAVİRÜS HABERLERİ

Almanya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Sağlık Bakanı Jens Spahn'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkmasının ardından evinde izolasyona girdiği belirtildi. 

Açıklamada, Spahn’ın temasta olduğu tüm kişilerin bilgilendirildiği ifade edilerek, Bakan Spahn'ın soğuk algınlığı semptomları taşıdığı kaydedildi. 

Spahn, gün içinde Bakanlar Kurulu toplantısına da katılmıştı.

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