Almanya Sağlık Bakanı Spahn Kovid-19'a yakalandı
Almanya Sağlık Bakanı Spahn'ın yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.
Berlin
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Almanya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Sağlık Bakanı Jens Spahn'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkmasının ardından evinde izolasyona girdiği belirtildi.
Açıklamada, Spahn’ın temasta olduğu tüm kişilerin bilgilendirildiği ifade edilerek, Bakan Spahn'ın soğuk algınlığı semptomları taşıdığı kaydedildi.
Spahn, gün içinde Bakanlar Kurulu toplantısına da katılmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.