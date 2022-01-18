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Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde öğrenci servislerinin çarpışması sonucu 27 öğrenci hafif yaralandı.-VTR
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Sağlık

ABD ilaç firması Merck, UNICEF'e 3 milyon Kovid-19 ilacı verecek

ABD ilaç şirketi Merck, Kovid-19 tedavisinde kullanılmak üzere Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonuna (UNICEF) 3 milyon Molnupiravir ilacı sağlayacağını bildirdi.

Islam Doğru   | 18.01.2022
ABD ilaç firması Merck, UNICEF'e 3 milyon Kovid-19 ilacı verecek

New York

Şirketten yapılan açıklamada, düzenleyici izinlerin ardından bu yılın ilk yarısında 100’den fazla düşük ve orta gelirli ülkeye 3 milyon Molnupiravir ilacın dağıtımına başlanacağı belirtildi.

Merck İcra Kurulu Başkanı Rob Davis, geçen hafta yaptığı açıklamada, dünyada etkisini sürdüren tedarik zinciri sorunlarına rağmen şirketin 10 milyon doz ilaç üretebildiğini söylemişti.

ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), 23 Aralık’ta New Jersey merkezli Merck firması tarafından Kovid-19’a karşı geliştirilen ve ağızdan hap şeklinde alınan Molnupiravir ilacına "acil kullanım" onayı vermişti.

Molnupiravir'in virüse yeni yakalanmış kişilerde hastaneye yatış ve ölüm riskini yüzde 50 düşürdüğü bildirilmişti.

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