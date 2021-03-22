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Dünya

Nijerya'da 26,5 milyondan fazla çocuk temiz suya erişimde zorluk çekiyor

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da 26,5 milyondan fazla çocuğun yeterli temiz suya erişimde güçlük çektiği bildirildi.

Adam Abu-bashal   | 22.03.2021
Nijerya'da 26,5 milyondan fazla çocuk temiz suya erişimde zorluk çekiyor

Abuja

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da 26,5 milyondan fazla çocuğun yeterli temiz suya erişimde güçlük çektiği bildirildi.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Nijerya Temsilcisi Peter Hawkins, Dünya Su Günü vesilesiyle yaptığı açıklamada, bu bölgede yaşayan toplulukların yer üstü sulara ya da toplanması 30 dakikadan fazla sürebilen yüzey sularına bağımlı olduğunu kaydetti.

Hawkins, ülkede 26,5 milyondan fazla çocuğun günlük ihtiyaçlarını karşılamaya yetecek kadar suya sahip olmadığını belirtti.

Bu durumun endişe verici olduğunun altını çizen Hawkins, "Dünyaya su krizi gelmiyor, geldi bile ve çocuklar bu krizin en büyük kurbanıdır. Su kuyuları kuruduğunda, su getirmek için çocuklar okula gidemiyor." ifadelerini kullandı.

Hawkins ayrıca temiz içme suyuna sürdürülebilir ve eşit erişimin Nijerya'da bir sorun olmaya devam ettiğini ve vatandaşların yüzde 86'sından fazlasının, güvenli bir şekilde yönetilen içme suyu kaynağına erişimi olmadığını kaydetti.

UNICEF ile Nijerya hükümetinin, ülkedeki susuzluk sorununa karşı çeşitli çalışmalar yürüttüğüne dikkati çeken Hawkins, Nijeryalıların yeterli ve temiz suya erişimini sağlamak için daha fazla çalışma yapılması gerektiğini vurguladı.



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