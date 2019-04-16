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Politika

YSK, MHP'nin Kars ve Iğdır seçim sonuçlarına itirazını reddetti

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), MHP'nin Kars ve Iğdır'daki il belediye başkanlığı seçimlerinin iptali için yaptığı itirazı reddetti.

Aylin Sırıklı   | 16.04.2019
YSK, MHP'nin Kars ve Iğdır seçim sonuçlarına itirazını reddetti

Ankara

Kars

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), MHP'nin Kars'taki il belediye başkanlığı seçimlerinin iptali için yaptığı itirazı reddetti.

MHP, Kars'ta 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde il belediye başkanlığı seçimlerinin iptali ve seçimin yenilenmesi için YSK'ye itirazda bulunmuştu.

YSK, MHP'nin itirazını reddetti.

Cumhur İttifakı'nın MHP'li adayı Çetin Nazik, Merkez İlçe Seçim Kurulu'na da itirazda bulunmuştu.

Merkez İlçe Seçim Kurulunun itirazı kabul etmesi üzerine 167 sandıkta yapılan sayımda, kentte kesin olmayan sonuçlara göre belediye başkanlığını kazanan HDP adayı Ayhan Bilgen 12 bin 192, MHP'li aday Nazik ise 10 bin 954 oy almıştı.

Iğdır

MHP, Iğdır'da 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde il belediye başkanlığı seçimlerinin iptali ve seçimin yenilenmesi için YSK'ye itirazda bulunmuştu. 

YSK, MHP'nin itirazını reddetti.

Iğdır'da Cumhur İttifakı'nın MHP'li adayı İsa Yaşar Tezel, seçimlerin ardından Merkez İlçe Seçim Kurulu'na itirazda bulunmuştu.

Merkez İlçe Seçim Kurulunun itirazı kabul etmesi üzerine 70 sandıkta yapılan sayımda, kentte kesin olmayan sonuçlara göre belediye başkanlığını kazanan HDP adayı Yaşar Akkuş 22 bin 268, MHP'li aday Tezel ise 20 bin 733 oy almıştı.

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