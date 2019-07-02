Euro
6.41
Dolar
5.66
BIST 100
100,221.40
Altın
1,392.89
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu grup toplantısında konuşuyor
logo
Politika

TBMM Futbol Takımı şampiyon oldu

Romanya'da düzenlenen Parlamenterler Futbol Turnuvası'nda, TBMM Futbol Takımı şampiyonluk elde etti.

Ömer Olcay   | 02.07.2019
TBMM Futbol Takımı şampiyon oldu

Ankara

Romanya'da düzenlenen Parlamenterler Futbol Turnuvası'nda, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Futbol Takımı şampiyon oldu.

Antrenörlüğünü milli futbolcu ve MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'nın yaptığı, AK Parti'den Fatih Şahin, Mustafa Köse, Mustafa Açıkgöz, Osman Ören, Ahmet Salih Dal, Uğur Aydemir, İbrahim Halil Yıldız, Fehmi Küpçü, Bayram Özçelik, Hacı Turan, CHP'den ise Ahmet Kaya'nın oynadığı TBMM Futbol Takımı, finalde Romanya Parlamentosu Futbol Takımı ile oynadığı maçtan 2-1 galip ayrılarak şampiyon oldu.

Takım kaptanı ve AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi, Romanya Temsilciler Meclisi, Romanya Senatosu ve İtalya Parlamentosu futbol takımlarının katılımı ile Romanya'da düzenlenen turnuvada iki maçımızı da kazanarak, şampiyon olmanın ve parlamentomuzu temsil etmenin gururunu yaşıyoruz."


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Etiyopya'da darbe girişimi ne anlama geliyor?
Yemen'de barış süreci çöküyor
Döngüsel iktisat yolunda Türkiye: Sıfır Atık Projesi
BM Güvenlik Konseyi misyonlu Osaka G-20 zirvesi
Afrika'ya dış müdahalenin yeni aracı yerel silahlı örgütler

Benzer haberler

TBMM Futbol Takımı şampiyon oldu

TBMM Futbol Takımı şampiyon oldu

Araştırma Komisyonu faytonları incelemek için Adalar'a gidecek

Meclis sporda şiddet ile tapu ve imar kanununda değişikliği görüşecek

İlkokula başlama yaşı 69 aya çıktı

İlkokula başlama yaşı 69 aya çıktı
Merkez Bankasının 'Yedek Akçe' düzenlemesi Meclis'e geliyor

Merkez Bankasının 'Yedek Akçe' düzenlemesi Meclis'e geliyor
TBMM'nin çalışma süresi uzatıldı

TBMM'nin çalışma süresi uzatıldı