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Politika

TBMM çalışmalarına 21 Şubat'a kadar ara verilecek

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, asrın felaketi olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Meclis çalışmalarına 21 Şubat'a kadar verileceğini bildirdi.

Gazi Nogay   | 11.02.2023
TBMM çalışmalarına 21 Şubat'a kadar ara verilecek

TBMM

Elitaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, depremzedelere yardımcı olabilmek ve acılarını paylaşmak için milletvekillerini deprem bölgelerine gönderdiklerini belirtti.

Mustafa Elitaş, Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin yetkilileri ile yaptıkları görüşmeler doğrultusunda, TBMM çalışmalarına 21 Şubat'a kadar ara verme kararı aldıklarını ifade etti.


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