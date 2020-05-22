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Politika

TBMM Başkanı Şentop'tan Çerkes Sürgünü'nün 156. yılı mesajı

TBMM Başkanı Şentop, Çerkes Sürgünü'nün 156. yılı mesajında, "Büyük Çerkes Sürgünü'nün 156. yılında yaşanan bu büyük acıyı paylaşıyor, hayatını kaybeden bütün kardeşlerimizi rahmetle anıyorum." ifadelerini kullandı.

Sinan Uslu   | 22.05.2020
TBMM Başkanı Şentop'tan Çerkes Sürgünü'nün 156. yılı mesajı

TBMM

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya hesabından Çerkes Sürgünü'nün 156. yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Mesajında, 21 Mayıs 1864'de binlerce ailenin kadın, erkek, genç, yaşlı ve çocuk demeden katledildiğini, 1 milyondan fazla Çerkes'in anayurtlarından sürüldüğünü hatırlatan Şentop, "Büyük Çerkes Sürgünü'nün 156. yılında yaşanan bu büyük acıyı paylaşıyor, hayatını kaybeden bütün kardeşlerimizi rahmetle anıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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