Euro
7.47
Dolar
6.81
BIST 100
102,971.80
Altın
1,732.06
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

TBMM Başkanı Şentop: Ezana uzanan el ile vatana uzanan el arasında fark yoktur

TBMM Başkanı Şentop, İzmir'de cami hoparlöründen müzik yayınına tepki göstererek, "Ezana uzanan el ile vatana uzanan el arasında fark yoktur. Ezan düşmanlarına dün olduğu gibi bugün de hadleri bildirilecektir." ifadelerini kullandı,

Sinan Uslu   | 22.05.2020
TBMM Başkanı Şentop: Ezana uzanan el ile vatana uzanan el arasında fark yoktur

TBMM

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, ezana uzanan el ile vatana uzanan el arasında fark olmadığı belirterek, "Ezan düşmanlarına dün olduğu gibi bugün de hadleri bildirilecektir." ifadesini kullandı.

Şentop, İzmir Müftülüğünün, merkezi ses sistemi frekansına girilerek kentteki bazı camilerin hoparlörlerinden müzik yayını yapılmasına sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Ezanın, bin yıllık bir gayretin ve imanın bu topraklardaki mührü olduğuna vurgu yapan Şentop, "Bu yüzden ezan sadece ibadet çağrısı değil, aynı zamanda hürriyetimizin sembolüdür." değerlendirmesinde bulundu.

Şentop, şu görüşlerini paylaştı:

"Ezana uzanan el ile vatana uzanan el arasında fark yoktur. Ezan düşmanlarına dün olduğu gibi bugün de hadleri bildirilecektir."


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Iğdır’da maske takmak zorunlu hale getirildi
Trump Kovid-19'un ikinci dalgası olursa ekonomiyi durdurmayacaklarını açıkladı
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Alanyaspor'da ikinci kez yapılan Kovid-19 testinin sonuçları da negatif çıktı
ABD Kovid-19 aşısı için İngiliz ilaç firmasına 1,2 milyar dolar ödeyecek

Benzer haberler

TBMM Başkanı Şentop'tan Çerkes Sürgünü'nün 156. yılı mesajı

TBMM Başkanı Şentop'tan Çerkes Sürgünü'nün 156. yılı mesajı

TBMM Başkanı Şentop: Ezana uzanan el ile vatana uzanan el arasında fark yoktur

İzmir’de merkezi ezan sistemi uygulamasına geçici bir süreyle son verildi

İzmir'deki cami hoparlörlerinden müzik yayınına ilişkin 1 gözaltı

İzmir'deki cami hoparlörlerinden müzik yayınına ilişkin 1 gözaltı
Saadet Partisi Milletvekili Karaduman'dan cami hoparlöründen müzik yayınına tepki

Saadet Partisi Milletvekili Karaduman'dan cami hoparlöründen müzik yayınına tepki
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan bazı camilerden yapılan müzik yayınına tepki

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan bazı camilerden yapılan müzik yayınına tepki