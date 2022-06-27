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Politika

TBMM Başkanı Şentop, Avusturya Ulusal Meclis Başkanı Sobotka ile görüştü

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Avusturya Ulusal Meclis Başkanı Wolfgang Sobotka ile bir araya geldi.

İsmail Çimen   | 27.06.2022
TBMM Başkanı Şentop, Avusturya Ulusal Meclis Başkanı Sobotka ile görüştü

TBMM

Şentop, Sobotka ile baş başa görüşmesinde, iki ülke ilişkilerini daha ileri seviyeye ulaştırmak için parlamentolar arası iş birliğinin önemine işaret etti.

Görüşmenin ardından Sobotka ve beraberindeki heyet, Şentop eşliğinde önce Genel Kurul Salonunu gezdi, daha sonra 15 Temmuz FETÖ darbe girişimi sırasında Meclis'in bombalanarak zarar gören alanlarında inceleme yaptı, buraya karanfil bıraktı.

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