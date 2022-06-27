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Politika

TBMM Başkanı Şentop, Küba Ulusal Meclisi Başkan Vekili Machado'yu kabul etti

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Küba Ulusal Meclisi Başkan Vekili Ana Maria Mari Machado ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Sinan Uslu   | 27.06.2022
TBMM Başkanı Şentop, Küba Ulusal Meclisi Başkan Vekili Machado'yu kabul etti

TBMM

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclis'teki kabulünde, Türkiye ile Küba arasındaki ilişkilerin 70'inci yılı olduğunu, Küba ile hem ikili ilişkileri hem de çok taraflı platformlarda iş birliğini geliştirmeyi arzu ettiklerini söyledi.

Türkiye'nin, ABD tarafından Küba'ya uygulanan tek taraflı yaptırımları kabul etmediğini her platformda dile getirdiğini belirten Şentop, "İki kutuplu dünyadan, daha sonra ABD'nin ve Batı'nın sadece kendi kontrolünde tek kutuplu olduğunu iddia ettiği bir dünyaya geçmiştik. Şimdi daha farklı bir yerdeyiz. Kolay değil böyle büyük değişimler. Biraz zaman alıyor, sancılı oluyor ama olacak, gerçekleşecek." diye konuştu.

Şentop, dünyayı yeniden tasarlamanın, farklı iş birliği alanları geliştirmenin, bu anlamda hem hükümetler arası ilişkileri hem de parlamenter diplomasinin imkanlarını geliştirmenin önemini dile getirerek, "Cumhurbaşkanımız, Türkiye'nin tezlerini Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda da her yıl dile getiriyor. Biz yeni adil bir dünya düzeni için 'Dünya beşten büyüktür.' diyoruz." ifadelerini kullandı.

Küba Ulusal Meclisi Başkan Vekili Machado da ABD yaptırımlarının özellikle pandemi döneminde kendilerini çok zorladığını dile getirdi.

Machado konuşmaların ardından Küba Cumhuriyeti Halkın Gücü Ulusal Parlamentosu Başkanı Juan Esteban Lazo Hernandez'in davet mektubunu, Meclis Başkanı Şentop'a sundu.

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