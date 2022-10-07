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Politika

TBMM Başkanı Şentop, Parlamentolar Arası Birlik Başkanı Pacheco ile görüştü

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Endonezya'da, Parlamentolar Arası Birlik (PAB) Başkanı Duerte Pacheco ile görüştü.

Gazi Nogay, Yusuf İzzettin Çelebi   | 07.10.2022
TBMM Başkanı Şentop, Parlamentolar Arası Birlik Başkanı Pacheco ile görüştü

Cakarta

Şentop, görüşmede, doğrudan halkın temsilcisi olan Parlamentoların birinci görevinin, halkların yarınlara barış, huzur ve refah içinde ulaşmasına yardımcı olmak olduğunu vurgularken devam eden Ukrayna-Rusya Savaşı'na ve savaşın etkilerine dikkati çekti. Şentop, "Türkiye, başından beri liderleri bir araya getirmek için gayret ediyor. Benim kanaatim, kamuoyuna yaptıkları açıklamalardan farklı olarak bazı ülkelerin savaşın bitmesini pek istemedikleri yönünde." dedi.

PAB Başkanı Pacheco da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sorunun çözümü için gösterdiği yoğun çabanın önemine işaretle teşekkür etti.

Meclis Başkanı Şentop da olumlu sözlerinden dolayı Pacheco'ya mukabil teşekkürlerini iletti.

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