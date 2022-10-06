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Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu'nda FK Rigas Futbola Skola ile oynadıkları maçın ardından Skonto Stadında basın toplantısı düzenliyor.
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Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Azerbaycan Enerji Bakanı Şahbazov ve SOCAR Başkanı Najaf'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Azerbaycan Enerji Bakanı Perviz Şahbazov ile Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi (SOCAR) Başkanı Rövşan Najaf'ı kabul etti.

Harun Kutbe   | 06.10.2022
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Azerbaycan Enerji Bakanı Şahbazov ve SOCAR Başkanı Najaf'ı kabul etti Fotoğraf: Mehmet Murat Önel/AA

İstanbul

Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki görüşmede, iki ülke arasındaki ortak projeler ve yeni iş birliği alanları ele alındı.

Enerjinin güvenliği ve sürdürülebilirliği konularının yanı sıra yenilenebilir enerji alanına ilişkin fırsatlar üzerinde duruldu.

Görüşmede, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar da hazır bulundu.

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