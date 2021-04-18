TBMM Başkanı Şentop, Ordinaryüs Prof. Dr. Başgil ve Prof. Dr. Özek'i andı
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ordinaryüs Prof. Dr. Ali Fuat Başgil ve Prof. Dr. Ali Özek'i andı.
TBMM
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Büyük ilim ve ideal insanı, din hürriyeti başta olmak üzere demokrasi davasının kararlı savunucusu, samimi bir dindar Prof. Dr. Ali Fuat Başgil Hoca'yı vefat yıl dönümünde, rahmetle anıyorum." ifadelerini kullandı.
Büyük ilim ve ideal insanı, din hürriyeti başta olmak üzere demokrasi davasının kararlı savunucusu, samimi bir dindar Prof. Dr. Ali Fuat Başgil Hocayı vefat yıldönümünde, rahmetle anıyorum. pic.twitter.com/ZMKDPBmN2v— Mustafa Şentop (@MustafaSentop) April 17, 2021
Şentop, bir süredir tedavi gördüğü hastanede vefat eden İslami İlimler Araştırma Vakfı Başkanı, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi emekli öğretim üyesi, yazar Prof. Dr. Ali Özek için taziye mesajı yayımladı.
Şentop, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Öncü alimlerimizden Prof. Dr. Ali Özek Hocamızın vefatını üzüntü ile öğrendim. Kendisine Cenabıhak'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine baş sağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.
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Öncü âlimlerimizden Prof. Dr. Ali Özek Hocamızın vefatını üzüntü ile öğrendim. Kendisine Cenab-ı Hak'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. pic.twitter.com/TskNBTAih3— Mustafa Şentop (@MustafaSentop) April 17, 2021