Euro
9.67
Dolar
8.07
BIST 100
1,408.14
Altın
1,777.08
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

TBMM Başkanı Şentop, Ordinaryüs Prof. Dr. Başgil ve Prof. Dr. Özek'i andı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ordinaryüs Prof. Dr. Ali Fuat Başgil ve Prof. Dr. Ali Özek'i andı.

Sinan Uslu   | 18.04.2021
TBMM Başkanı Şentop, Ordinaryüs Prof. Dr. Başgil ve Prof. Dr. Özek'i andı

TBMM

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Büyük ilim ve ideal insanı, din hürriyeti başta olmak üzere demokrasi davasının kararlı savunucusu, samimi bir dindar Prof. Dr. Ali Fuat Başgil Hoca'yı vefat yıl dönümünde, rahmetle anıyorum." ifadelerini kullandı.

Şentop, bir süredir tedavi gördüğü hastanede vefat eden İslami İlimler Araştırma Vakfı Başkanı, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi emekli öğretim üyesi, yazar Prof. Dr. Ali Özek için taziye mesajı yayımladı.

Şentop, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Öncü alimlerimizden Prof. Dr. Ali Özek Hocamızın vefatını üzüntü ile öğrendim. Kendisine Cenabıhak'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine baş sağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Bakan Varank, yerli Kovid-19 aşı adayının ilk insan denemelerinde gönüllü oldu
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Kovid-19'dan 52 bin 184 kişinin tedavisi/karantinası tamamlandı, 288 kişi hayatını kaybetti
Başakşehir'de bir oyuncunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

Benzer haberler

TBMM Başkanı Şentop, Ordinaryüs Prof. Dr. Başgil ve Prof. Dr. Özek'i andı

TBMM Başkanı Şentop, Ordinaryüs Prof. Dr. Başgil ve Prof. Dr. Özek'i andı

Yazar ve akademisyen Prof. Dr. Ali Özek vefat etti

TBMM Başkanı Şentop, vefatının 28. yılında 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ı andı

TBMM Başkanı Şentop'tan, Prof. Dr. İlhan Başgöz için taziye mesajı

TBMM Başkanı Şentop'tan, Prof. Dr. İlhan Başgöz için taziye mesajı
TBMM Başkanı Şentop'tan ramazan ayı mesajı

TBMM Başkanı Şentop'tan ramazan ayı mesajı
TBMM Başkanı Şentop: Yardım elimiz olan hilal-i ahmerimiz iyiliğe olan inancımızı dipdiri tutuyor

TBMM Başkanı Şentop: Yardım elimiz olan hilal-i ahmerimiz iyiliğe olan inancımızı dipdiri tutuyor