ASFAT ana yükleniciliğinde, İstanbul Tersanesi Komutanlığı tarafından inşa edilen Contraamiral Roman korveti Romanya Deniz Kuvvetleri Komutanlığına, TCG Koçhisar açık deniz karakol gemisi ise Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığına yarın teslim edilecek.

ASFAT'tan Türk ve Romanya Deniz Kuvvetlerine çifte teslimat ASFAT ana yükleniciliğinde, İstanbul Tersanesi Komutanlığı tarafından inşa edilen Contraamiral Roman korveti Romanya Deniz Kuvvetleri Komutanlığına, TCG Koçhisar açık deniz karakol gemisi ise Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığına yarın teslim edilecek.

Milli Savunma Bakanlığına (MSB) bağlı Askeri Fabrika ve Tersane İşletme Anonim Şirketi'nden (ASFAT) yapılan açıklamaya göre, İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda inşa edilen Contraamiral Roman korvetinin Romanya Deniz Kuvvetleri Komutanlığına, TCG Koçhisar açık deniz karakol gemisinin ise Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslimatı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Romanya Cumhurbaşkanı Nicuşor Dan'ın katılımıyla yapılacak.

Söz konusu teslimatlar sayesinde Türk Deniz Kuvvetlerinin denizlerdeki caydırıcı gücüne katkı sağlanması ve Türkiye ile Romanya arasındaki savunma sanayi işbirliğinin yeni bir aşamaya taşınması planlanıyor.

Romanya Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterine katılacak Contraamiral Roman korvetinin, keşif, gözetleme, devriye, deniz güvenliği ve muharip görevlerde kullanılabilecek modern sistemleriyle Romanya Deniz Kuvvetlerinin Karadeniz başta olmak üzere bölgesel deniz güvenliği faaliyetlerine önemli katkılar sunması hedefleniyor.

ASFAT, Romanya'ya gerçekleştirdiği savaş gemisi ihracatıyla Türkiye'nin NATO ve Avrupa Birliği (AB) üyesi bir ülkeye ilk defa savaş gemisi ihraç etme kabiliyetini ortaya koydu. Bu yolla dost ve müttefik ülkelerle güvene dayalı, sürdürülebilir ve yüksek teknoloji odaklı işbirliği modelinin güçlendirilmiş olduğu değerlendiriliyor.

Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilecek TCG Koçhisar (P-1221) ise Hisar sınıfı açık deniz karakol gemileri kapsamında inşa edildi.

TCG Koçhisar, deniz yetki alanlarının korunması, keşif ve gözetleme faaliyetleri, deniz güvenliği harekatı, karakol görevleri ve insani yardım faaliyetleri gibi geniş görev yelpazesinde Türk Deniz Kuvvetlerinin etkinliğine katkı sağlayacak.