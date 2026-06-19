Cumhurbaşkanı Erdoğan, Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'na ilişkin, "Toplam 69 kilometre uzunluğundaki metro projemizi bugün tamamlayarak Türkiye'yi en uzun ve en hızlı metro hattıyla buluşturuyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'yi en uzun ve en hızlı metro hattıyla buluşturuyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan, Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'na ilişkin, "Toplam 69 kilometre uzunluğundaki metro projemizi bugün tamamlayarak Türkiye'yi en uzun ve en hızlı metro hattıyla buluşturuyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nın Kayaşehir istasyonu önünde düzenlenen açılış töreninde yaptığı konuşmada, açılışını yaptıkları hattın Halkalı-Arnavutköy kesiminin ülkeye, millete, hat üzerindeki yerleşim yerlerine ve tüm İstanbul'a hayırlı olmasını diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın törende yaptığı konuşmasında Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'na ilişkin öne çıkan başlıklar şöyle:

Toplam 69 km uzunluğundaki metro projemizi bugün tamamlayarak Türkiye'yi en uzun ve en hızlı metro hattıyla buluşturuyoruz.

Halkalı Arnavutköy kesiminin hizmete girmesiyle sadece Türkiye'nin değil dünyanın en uzun metrolarından biri tamamlandı.

Fotoğraf : TCCB / Mustafa Kamacı/AA

Projenin 25 senede vakitten 117 milyon saat tasarruf ettirmesini, ekonomik faydanın ise toplam 935 milyon avroyu bulmasını bekliyoruz.

Şehrimiz yeni metro hatları kazandıkça İstanbul'un beceriksiz idarecilerin elinde artık eziyete dönüşmüş trafiğini rahatlatacağız.

İstanbul'u kaderine terk etmemekte kararlıyız. İstanbul'un trafik başta olmak üzere sorunlar yumağı altında ezilmesine izin vermeyeceğiz.

"Türkiye, çözüm çabalarının baş aktörüdür"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

“Türkiye, bölgesel krizlerin mezesi değil, işte en son İran Savaşı'nda olduğu gibi çözüm çabalarının baş aktörüdür.

(Muhalefet) Siz birbirinizle koltuk kavgası verirken, biz yürüttüğümüz ince diplomasiyle bölgemizdeki çatışmaları dindirmenin kavgasını verdik.

Becerebiliyorsunuz şaibesiz bir kurultay yapmayı öğrenin.Daha kavgasız, gürültüsüz tek bir gününüz yok. Bir de çıkıp diplomasi dersi vermeye kalkıyorsunuz."

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nda yolculuk yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nın Halkalı-Arnavutköy kesiminde incelemelerde bulundu.

Hattın Halkalı istasyonundan Kayaşehir istasyonuna kadar gazetecilerle yolculuk yapan Erdoğan, burada gazetecilere açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hattın 110 kilometre hıza ulaştığını, kaç istasyon geçildiğinin farkına bile varılmadığını belirterek, "Kaliteyse kalite, huzur... Şu anda gerçekten bu metromuz modern bir anlayışın tezahürü oldu. Modern bir anlayışı İstanbul'a kazandırmak, gerçekten bütün ilgili arkadaşlarımın bu konudaki ortaya koyduğu bu eserle biz de iftihar ediyoruz. Allah yar yardımcımız olsun. İstanbul'a bu yakışır, Türkiye'ye bu yakışır, milletimize bu yakışır. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. 31 Temmuz'a kadar ücretsiz." ifadelerini kullandı.