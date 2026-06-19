Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Son 66 yılın en yüksek yağışına ulaşmış durumdayız. Bütün barajlarımızın aktif doluluk oranı şu anda yüzde 81,5. Bu bir rekor." dedi.

Bakan Yumaklı: Bütün barajlarımızın aktif doluluk oranı şu anda yüzde 81,5, bu bir rekor Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Son 66 yılın en yüksek yağışına ulaşmış durumdayız. Bütün barajlarımızın aktif doluluk oranı şu anda yüzde 81,5. Bu bir rekor." dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Son 66 yılın en yüksek yağışına ulaşmış durumdayız. Bütün barajlarımızın aktif doluluk oranı şu anda yüzde 81,5. Bu bir rekor." dedi.

Büyük Sanat Vakfı, Erciyes Üniversitesi, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) tarafından Sabancı Kültür Merkezi'nde "İklim, Su, Gıda ve Güvenlik" temasıyla Erciyes Zirvesi düzenlendi.

Bakan Yumaklı, moderatörlüğünü TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar'ın yaptığı açılış oturumundaki konuşmasında, zengin kültür ve doğasıyla Anadolu'nun kalbinde yer alan Kayseri'nin önemli bir buluşmaya ev sahipliği yaptığını söyledi.

Erciyes Zirvesi'nin dünyanın derdine derman olacak, karar alıcılara doğru şeyleri iletecek bir modeli oluşturması temennisinde bulunan Yumaklı, iklim, su, gıda ve güvenlik konularının birbirinden ayrılmasının mümkün olmadığını ifade etti.

Öngörülere göre Türkiye'nin 2100 yılına kadar su varlığında yüzde 25 azalma olacağına dikkati çeken Yumaklı, suyun hayat kaynağı olduğunu vurguladı.

Yumaklı, gıda güvenliğinin teminatı olan tarımsal üretimi risklere dayanıklı hale getirmek için çaba ve gayret gösterdiklerini, bu amaçla suyu merkeze alıp ürün desenini belirleyerek Türkiye'de üretim planlamasını 2024 yılı eylül ayı itibarıyla başlattıklarını belirtti.

"Yaklaşık 7,3 milyon hektarlık bir alan artık sulanır halde"

Tarımsal üretici ve paydaşlara verdikleri desteklerden dolayı teşekkür eden Yumaklı, ürün desenlerini değiştirme yolunda önemli adımlar atıp suyu da merkeze koyarak hareket ettirmenin kolay olmadığını dile getirdi.

Türkiye'de 23 yılda 11 bine yakın su ve sulama tesisi yapıldığını bildiren Yumaklı, "Cumhuriyet tarihinin bütün yapılarının yüzde 60'ı son 23 senede gerçekleşti. Ülkemizde yaklaşık 7,3 milyon hektarlık bir alan artık sulanır halde. Ne demek? Daha fazla, verimli ve kaliteli ürün alıyorsunuz. Bu manada iklimsel etkilerin sonuçlarından daha az negatif etkilenme adına sulama konularına önem vermiş durumdayız." diye konuştu.

Bu yıl yağışların önceki yıllara oranla yüksek olduğuna işaret eden Yumaklı, şöyle devam etti:

"2026 yılında gerçekleşen yağışlar uzun yıllar ortalamasının yüzde 32,5 üzerinde. Geçen yılın ise yüzde 75,7 üzerinde. Geçen yıldaki yaşadığımız o anormal kuraklığın bu devasa farkını buradan görebiliyoruz. Son 66 yılın en yüksek yağışına ulaşmış durumdayız. Bütün barajlarımızın aktif doluluk oranı şu anda yüzde 81,5. Bu bir rekor. Onu söylemek istiyorum. Halihazırda barajlarımızda 26 milyar metreküp daha fazla su depolamış durumdayız. Geçen yıl kuraklık sebebiyle içme suyu rezervlerinde bazı şehirlerimiz sıkıntılar yaşadı ama hamdolsun bu sene toparlamaya başladılar. Büyük oranda da toparlandı. Açıkçası Türkiye'deki illerimizin içme suyu bağlamında herhangi bir sorun yaşayacaklarını düşünmüyorum."

Bakan Yumaklı, Türkiye'deki sulama sistemlerinin sadece yüzde 38,5'inin kapalı devre olduğunu, 2028'de bu sayıyı yüzde 45'e ulaştıracaklarını kaydetti.

Damla sulama ve diğer modern sulama sistemlerini kullanan çiftçilere yaptıkları harcamanın yüzde 70'ine kadar bedel iadesi yaptıklarını aktaran Yumaklı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile birçok konuda ortak çalıştıklarını dile getirdi.

Yumaklı, problem oluşturmayacak şekilde atık suların tarımsal üretimde kullanılmasıyla ilgili projeler yürüttüklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde sıfır atıkta olduğu gibi, su verimliliğinde de bütün dünyaya mal olacak bir seferberlik başlattıklarını anlatan Yumaklı, "Şu anda COP31'in en önemli başlıklarından biri olan su verimliliğine aslında biz ülke olarak hazırız. Hiçbir şekilde gevşemeden, taviz vermeden su verimliliği seferberliği konusunda çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"Tarihin en donanımlı, en iyi filosuna sahibiz"

Bakan Yumaklı, geçen yıl yaşanan orman yangınlarının yüzde 91'inin insan kaynaklı olduğuna dikkati çekerek, riskli bir döneme girildiğini, dikkatli ve tedbirli davranılması gerektiğini vurguladı.

Orman Genel Müdürlüğünün 28 bin personel ve 138 bin gönüllüsüyle riskli döneme hazır olduğu bilgisini veren Yumaklı, "Güçlü bir filomuz var. Bunu ifade etmek istiyorum. Şu anda 28 uçağımız, 119 helikopterimiz, 14 insansız hava aracımızla tarihin en donanımlı, en iyi filosuna sahibiz." dedi.

Yumaklı, Orman Genel Müdürlüğü envanterindeki araç ve yapılardan bahsederek, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde dünya rekoru kırıldığını dile getirdi.

Dünyaya söyleyecek çok şeyleri olduğunu belirten Yumaklı, Türkiye'nin COP31'e dair hazırlıklarının Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un da çabalarıyla üst düzeye ulaştığını ifade etti.

Bakan Yumaklı, Türkiye'nin verimli toprakları ve çalışkan üreticileriyle önemli bir tarım ülkesi olduğunu, bu yıl kırsal kalkınma desteklerinin yüzde 20'sini genç ve kadın girişimcilere ayırdıklarını sözlerine ekledi.