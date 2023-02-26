TBMM Başkanı Şentop, Hocalı Katliamı kurbanlarını andı
TBMM Başkanı Şentop, Ermenilerin 26 Şubat 1992'de gerçekleştirdiği Hocalı Katliamı'nın kurbanlarını andı.
TBMM
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "31 yıl önce Hocalı'da şehadete yükselen Azerbaycanlı kardeşlerimizi rahmetle yad ediyor, kederde ve sevinçte ebediyen birlikte olduğumuz Azerbaycan'a bir kez daha başsağlığı diliyorum. Uluslararası bir suç olarak resmi kabul görmüş bu soykırımı asla unutmayacağız." ifadelerine yer verdi.
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31 yıl önce Hocalı’da şehadete yükselen Azerbaycanlı kardeşlerimizi rahmetle yâd ediyor, kederde ve sevinçte ebediyen birlikte olduğumuz Azerbaycan'a bir kez daha başsağlığı diliyorum.— Mustafa Şentop (@MustafaSentop) February 26, 2023
Uluslararası bir suç olarak resmi kabul görmüş bu soykırımı asla unutmayacağız. 🇹🇷🇦🇿 pic.twitter.com/a9kSD0RrER