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Politika

TBMM Başkanı Şentop, Hocalı Katliamı kurbanlarını andı

TBMM Başkanı Şentop, Ermenilerin 26 Şubat 1992'de gerçekleştirdiği Hocalı Katliamı'nın kurbanlarını andı.

Seval Ocak Adıyaman   | 26.02.2023
TBMM Başkanı Şentop, Hocalı Katliamı kurbanlarını andı

TBMM

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "31 yıl önce Hocalı'da şehadete yükselen Azerbaycanlı kardeşlerimizi rahmetle yad ediyor, kederde ve sevinçte ebediyen birlikte olduğumuz Azerbaycan'a bir kez daha başsağlığı diliyorum. Uluslararası bir suç olarak resmi kabul görmüş bu soykırımı asla unutmayacağız." ifadelerine yer verdi.

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