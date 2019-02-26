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Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Meclis Başkanı Şentop'a ziyaret

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Meclis Başkanı Mustafa Şentop'u ziyaret etti.

Seval Ocak Adıyaman  | 26.02.2019
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Meclis Başkanı Şentop'a ziyaret

TBMM

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Meclis Başkanı Mustafa Şentop'u ziyaret etti.

Oktay, Şentop'u, Meclis Başkanlığına seçilmesinden dolayı kutladı.

Görüşme, basına kapalı devam etti.

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