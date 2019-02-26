Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Meclis Başkanı Şentop'a ziyaret
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Meclis Başkanı Mustafa Şentop'u ziyaret etti.
TBMM
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Meclis Başkanı Mustafa Şentop'u ziyaret etti.
Oktay, Şentop'u, Meclis Başkanlığına seçilmesinden dolayı kutladı.
Görüşme, basına kapalı devam etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.