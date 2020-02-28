TBMM Başkanı Şentop: Ülkemizi hedef alan her saldırı en ağır biçimde cevabını alacak
TBMM Başkanı Şentop, "Diplomasi ve uluslararası düzeyde girişimler devam ederken sahada ülkemizi hedef alan her saldırı, en ağır biçimde cevabını alacaktır." dedi.
TBMM
TBMM Başkanı Şentop, İdlib'deki hain saldırıya ilişkin "Diplomasi ve uluslararası düzeyde girişimler devam ederken sahada ülkemizi hedef alan her saldırı, en ağır biçimde cevabını alacaktır. Dünyanın herhangi bir yerinde hangi hesaplar yapılıyor olursa olsun, Türkiye hiçbir saldırı ya da alçakça girişim karşısında sessiz kalacak bir devlet değildir." dedi.
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