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Politika

TBMM Başkanı Şentop'tan Denktaş'ı anma mesajı

Meclis Başkanı Mustafa Şentop, KKTC kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ı vefatının 8. yılı dolayısıyla anma mesajı paylaştı.

Ali Kemal Akan   | 13.01.2020
TBMM Başkanı Şentop'tan Denktaş'ı anma mesajı

TBMM

Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ı vefatının 8. yılında saygı ve rahmetle andı.

Şentop, Twitter'daki paylaşımında, "Adı Kıbrıs davasıyla özdeşleşmiş olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ı ölümünün 8. yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyorum. Ruhu şad olsun." ifadesine yer verdi.

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