TBMM Başkanı Şentop'tan Denktaş'ı anma mesajı
Meclis Başkanı Mustafa Şentop, KKTC kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ı vefatının 8. yılı dolayısıyla anma mesajı paylaştı.
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Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ı vefatının 8. yılında saygı ve rahmetle andı.
Şentop, Twitter'daki paylaşımında, "Adı Kıbrıs davasıyla özdeşleşmiş olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ı ölümünün 8. yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyorum. Ruhu şad olsun." ifadesine yer verdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.