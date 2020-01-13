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Politika

TBMM Başkanı Şentop Gana'lı Bakan Botchwey'i kabul etti

TBMM Başkanı Şentop, Gana Dışişleri ve Bölgesel Entegrasyon Bakanı Botchwey'i kabul etti.

Ali Kemal Akan   | 13.01.2020
TBMM Başkanı Şentop Gana'lı Bakan Botchwey'i kabul etti Fotoğraf: Binnur Ege Gürün Koçak / AA

TBMM

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Gana Dışişleri ve Bölgesel Entegrasyon Bakanı Shirley Ayorkor Botchwey'i kabul etti.

Başkanlık Divanı Salonundaki kabul, görüntü alınmasının ardından basına kapalı gerçekleşti.

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