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Şanlıurfa 2. OSB bölgesindeki bir tekstil fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor
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Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Ramazan Bayramı mesajı

Numan Kurtulmuş, "Ramazan Bayramı vesilesiyle milletimizin ve dünyanın her köşesinde yaşayan tüm Müslümanların bayramını en içten dileklerimle kutluyor, bu günlerin, insanlığa kardeşlik, esenlik ve barış getirmesini diliyorum." ifadelerini kullandı.

Aykut Yılmaz  | 10.04.2024 - Güncelleme : 10.04.2024
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Ramazan Bayramı mesajı

TBMM

Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımlayan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, bayramların sevinçlerin paylaşıldığı, birlik ve beraberliğin daha da güçlendiği günler olduğunu belirtti.

Kurtulmuş, mesajında, şunları kaydetti:

"Ramazan Bayramı vesilesiyle milletimizin ve dünyanın her köşesinde yaşayan tüm Müslümanların bayramını en içten dileklerimle kutluyor, bu günlerin, insanlığa kardeşlik, esenlik ve barış getirmesini diliyorum. Sevdiklerinizle birlikte sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir bayram geçirmenizi temenni ederim. Bayramımız mübarek olsun."

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