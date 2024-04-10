TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Ramazan Bayramı mesajı
Numan Kurtulmuş, "Ramazan Bayramı vesilesiyle milletimizin ve dünyanın her köşesinde yaşayan tüm Müslümanların bayramını en içten dileklerimle kutluyor, bu günlerin, insanlığa kardeşlik, esenlik ve barış getirmesini diliyorum." ifadelerini kullandı.
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Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımlayan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, bayramların sevinçlerin paylaşıldığı, birlik ve beraberliğin daha da güçlendiği günler olduğunu belirtti.
Kurtulmuş, mesajında, şunları kaydetti:
"Ramazan Bayramı vesilesiyle milletimizin ve dünyanın her köşesinde yaşayan tüm Müslümanların bayramını en içten dileklerimle kutluyor, bu günlerin, insanlığa kardeşlik, esenlik ve barış getirmesini diliyorum. Sevdiklerinizle birlikte sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir bayram geçirmenizi temenni ederim. Bayramımız mübarek olsun."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.