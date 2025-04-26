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Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Kırgızistan'a gidecek

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 27-29 Nisan'da Kırgızistan'a resmi ziyarette bulunacak.

Meriç Ürer  | 26.04.2025 - Güncelleme : 27.04.2025
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Kırgızistan'a gidecek

TBMM

TBMM Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Kurtulmuş, başkent Bişkek'te, Kırgızistan Meclis Başkanı Nurlanbek Turgunbek Uulu ile baş başa görüşme gerçekleştirecek, heyetler arası görüşmeye başkanlık edecek.

Turgunbek Uulu ile parlamentolar arası işbirliğine dair mutabakat zaptı imzalayacak Kurtulmuş, daha sonra Kırgızistan Başbakanı Adilbek Kasımaliyev ile bir araya gelecek.

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Kurtulmuş'un, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov tarafından da kabul edileceği öngörülüyor.

Görüşmelerde, Türkiye ve Kırgızistan arasındaki ikili ve parlamentolar arası ilişkilerin yanı sıra küresel ve bölgesel konularda fikir teatisinde bulunulması bekleniyor.

Bişkek'teki Maarif Okulunu ziyaret edecek Kurtulmuş, daha sonra burada İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF) tarafından düzenlenecek "Türk Dünyasının Geleceği ve Yükselen Yıldızı Gençlik" başlıklı konferansta hitap edecek.

Bişkek'te Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi ve Recep Tayyip Erdoğan Kırgız-Türk Dostluk Hastanesine ziyarette bulunacak Kurtulmuş, Kırgızistan'daki Türk iş adamlarıyla da bir araya gelecek.

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