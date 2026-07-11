İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi, Hürmüz Boğazı meselesi başta olmak üzere bölgesel gelişmeleri ele aldı.

İran ve Umman dışişleri bakanları, Hürmüz Boğazı meselesini görüştü İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi, Hürmüz Boğazı meselesi başta olmak üzere bölgesel gelişmeleri ele aldı.

İran Dışişleri Bakanının Telegram hesabından yapılan yazılı açıklamaya göre, resmi temaslar çerçevesinde Umman’da bulunan Erakçi, başkent Maskat’ta mevkidaşı Busaidi ile bir araya geldi.

İran ve Umman dışişleri bakanları, Hürmüz Boğazı meselesi başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ile Tahran-Maskat arasındaki ikili ilişkileri değerlendirdi.

Erakçi ile Busaidi, ABD ile İran arasında varılan mutabakat zaptının 5. Maddesi uyarınca gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan güvenli geçişi için uygun mekanizmalar konusunda görüş alışverişinde bulundu.

Umman Dışişleri Bakanı Busaidi, ülkesinin, bölgedeki gerginliğin tırmanmasını önlemek için diplomasiyi kullanma konusundaki tutumunu yineleyerek, İran ile ABD arasında imzalanan mutabakat zaptının tam olarak uygulanmasıyla bölgedeki güvenlik durumunda iyileşme görüleceğini umduğunu ifade etti.