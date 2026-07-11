Saraybosna'da AA foto muhabiri Jadallah'ın "Gazze: Soykırımın Kronolojisi" temalı sergisi açıldı

[1/14] Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da Anadolu Ajansı (AA) foto muhabiri Ali Jadallah'ın "Gazze: Soykırımın Kronolojisi" temalı fotoğraf sergisinin açılışı yapıldı. WARM Festivali kapsamında Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) Saraybosna Temsilciliği'nde düzenlenen sergide Gazze'de görev yapan AA foto muhabiri Jadallah'ın bölgedeki durumu aktardığı fotoğrafları yer alıyor.
[2/14] Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da Anadolu Ajansı (AA) foto muhabiri Ali Jadallah'ın "Gazze: Soykırımın Kronolojisi" temalı fotoğraf sergisinin açılışı yapıldı. WARM Festivali kapsamında Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) Saraybosna Temsilciliği'nde düzenlenen sergide Gazze'de görev yapan AA foto muhabiri Jadallah'ın bölgedeki durumu aktardığı fotoğrafları yer alıyor.
[3/14] Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da Anadolu Ajansı (AA) foto muhabiri Ali Jadallah'ın "Gazze: Soykırımın Kronolojisi" temalı fotoğraf sergisinin açılışı yapıldı. WARM Festivali kapsamında Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) Saraybosna Temsilciliği'nde düzenlenen sergide Gazze'de görev yapan AA foto muhabiri Jadallah'ın bölgedeki durumu aktardığı fotoğrafları yer alıyor.
[4/14] Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da Anadolu Ajansı (AA) foto muhabiri Ali Jadallah'ın "Gazze: Soykırımın Kronolojisi" temalı fotoğraf sergisinin açılışı yapıldı. WARM Festivali kapsamında Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) Saraybosna Temsilciliği'nde düzenlenen sergide Gazze'de görev yapan AA foto muhabiri Jadallah'ın bölgedeki durumu aktardığı fotoğrafları yer alıyor.
[5/14] Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da Anadolu Ajansı (AA) foto muhabiri Ali Jadallah'ın "Gazze: Soykırımın Kronolojisi" temalı fotoğraf sergisinin açılışı yapıldı. WARM Festivali kapsamında Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) Saraybosna Temsilciliği'nde düzenlenen sergide Gazze'de görev yapan AA foto muhabiri Jadallah'ın bölgedeki durumu aktardığı fotoğrafları yer alıyor.
[6/14] Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da Anadolu Ajansı (AA) foto muhabiri Ali Jadallah'ın "Gazze: Soykırımın Kronolojisi" temalı fotoğraf sergisinin açılışı yapıldı. WARM Festivali kapsamında Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) Saraybosna Temsilciliği'nde düzenlenen sergide Gazze'de görev yapan AA foto muhabiri Jadallah'ın bölgedeki durumu aktardığı fotoğrafları yer alıyor.
[7/14] Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da Anadolu Ajansı (AA) foto muhabiri Ali Jadallah'ın "Gazze: Soykırımın Kronolojisi" temalı fotoğraf sergisinin açılışı yapıldı. WARM Festivali kapsamında Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) Saraybosna Temsilciliği'nde düzenlenen sergide Gazze'de görev yapan AA foto muhabiri Jadallah'ın bölgedeki durumu aktardığı fotoğrafları yer alıyor.
[8/14] Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da Anadolu Ajansı (AA) foto muhabiri Ali Jadallah'ın "Gazze: Soykırımın Kronolojisi" temalı fotoğraf sergisinin açılışı yapıldı. WARM Festivali kapsamında Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) Saraybosna Temsilciliği'nde düzenlenen sergide Gazze'de görev yapan AA foto muhabiri Jadallah'ın bölgedeki durumu aktardığı fotoğrafları yer alıyor.
[9/14] Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da Anadolu Ajansı (AA) foto muhabiri Ali Jadallah'ın "Gazze: Soykırımın Kronolojisi" temalı fotoğraf sergisinin açılışı yapıldı. WARM Festivali kapsamında Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) Saraybosna Temsilciliği'nde düzenlenen sergide Gazze'de görev yapan AA foto muhabiri Jadallah'ın bölgedeki durumu aktardığı fotoğrafları yer alıyor.
[10/14] Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da Anadolu Ajansı (AA) foto muhabiri Ali Jadallah'ın "Gazze: Soykırımın Kronolojisi" temalı fotoğraf sergisinin açılışı yapıldı. WARM Festivali kapsamında Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) Saraybosna Temsilciliği'nde düzenlenen sergide Gazze'de görev yapan AA foto muhabiri Jadallah'ın bölgedeki durumu aktardığı fotoğrafları yer alıyor. Sergiye Jadallah'ın eşi Doaa A.I. Elasawi Sawsan ve çocukları da katıldı.
[11/14] Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da Anadolu Ajansı (AA) foto muhabiri Ali Jadallah'ın "Gazze: Soykırımın Kronolojisi" temalı fotoğraf sergisinin açılışı yapıldı. WARM Festivali kapsamında Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) Saraybosna Temsilciliği'nde düzenlenen sergide Gazze'de görev yapan AA foto muhabiri Jadallah'ın bölgedeki durumu aktardığı fotoğrafları yer alıyor. Sergiye Jadallah'ın eşi Doaa A.I. Elasawi Sawsan ve çocukları da katıldı.
[12/14] Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da Anadolu Ajansı (AA) foto muhabiri Ali Jadallah'ın "Gazze: Soykırımın Kronolojisi" temalı fotoğraf sergisinin açılışı yapıldı. WARM Festivali kapsamında Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) Saraybosna Temsilciliği'nde düzenlenen sergide Gazze'de görev yapan AA foto muhabiri Jadallah'ın bölgedeki durumu aktardığı fotoğrafları yer alıyor. Sergiye Jadallah'ın eşi Doaa A.I. Elasawi Sawsan ve çocukları da katıldı.
[13/14] Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da Anadolu Ajansı (AA) foto muhabiri Ali Jadallah'ın "Gazze: Soykırımın Kronolojisi" temalı fotoğraf sergisinin açılışı yapıldı. WARM Festivali kapsamında Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) Saraybosna Temsilciliği'nde düzenlenen sergide Gazze'de görev yapan AA foto muhabiri Jadallah'ın bölgedeki durumu aktardığı fotoğrafları yer alıyor. Sergiye Jadallah'ın eşi Doaa A.I. Elasawi Sawsan ve çocukları da katıldı.
[14/14] Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da Anadolu Ajansı (AA) foto muhabiri Ali Jadallah'ın "Gazze: Soykırımın Kronolojisi" temalı fotoğraf sergisinin açılışı yapıldı. WARM Festivali kapsamında Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) Saraybosna Temsilciliği'nde düzenlenen sergide Gazze'de görev yapan AA foto muhabiri Jadallah'ın bölgedeki durumu aktardığı fotoğrafları yer alıyor. Sergiye Jadallah'ın eşi Doaa A.I. Elasawi Sawsan ve çocukları da katıldı.