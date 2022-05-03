Siyasi partiler arası bayramlaşma
Siyasi partiler arasında yüz yüze ve video konferans yöntemiyle bayramlaşma programları düzenlendi.
Ankara
AK Parti heyeti, Ramazan Bayramı dolayısıyla CHP ve MHP heyetleriyle video konferans yöntemiyle bayramlaştı.
Siyasi partiler arası bayramlaşma programı, AK Parti'de Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin, Genel Merkez Kadın Kolları MYK Üyesi Ayten Aydın, Genel Merkez Gençlik Kolları MYK Üyesi Osman Ertuğrul Yörük'ten oluşan heyet tarafından gerçekleştirildi.
AK Parti heyetinin, Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, İstanbul Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Zeynel Emre, Parti Meclis Üyesi Semra Dinçer ile Gençlik Kolları MYK Üyesi Canan Taşer'in bulunduğu CHP heyetiyle video konferans görüşmesinde karşılıklı Ramazan Bayramı tebriğinde bulunuldu.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zengin görüşmede, bu seneki Ramazan Bayramı'nın önemine ve Kovid-19 tedbirlerine değinerek, şöyle konuştu:
"Son 2 yıldır malumunuz pandemiden dolayı teşkilatlarımız bir kapalı devre sistem içerisinde çalışıyordu. Son 2 yıldan sonra bu sene biz her zaman yaptığımız gibi eski çalışma modelimize dönme imkanımızı bulduk. Ben dün Tokat'taydım, ilçelerimize gittim, ziyaret ettim. Şunu gördüm ki herkes çok özlemişti böyle bir yoğun çalışmayı. Bu manada bir normal hayata dönüş olarak gördük hem ramazanı hem de uzun bir zamandan sonra ilk defa gerçek bir bayram yaptığımızı düşünüyorum. Bu manada bizim için çok önemliydi, teşkilatlarımız için de öyle vatandaşlarımız için hakeza öyle. Ümit ediyorum tüm dünya için, Türkiye için artık sağlık sorunlarının olmadığı bir dünya olur. Böyle bir dua etmek isterim açıkçası."
Zengin, "Biz önümüzdeki bayram, Allah'tan bir terslik olmazsa Kurban Bayramı'nda yüz yüze olacağız. AK Parti Genel Merkezi olarak, tüm siyasi partilerden arkadaşlarımızla ümit ediyoruz son kez böyle telekonferansla bir arada olacağız. Daha sonrasında Kurban Bayramı'nda yüz yüze olmayı, karşılıklı çay içmeyi ümit ediyoruz." diye konuştu.
Siyasi partiler ile video konferans yöntemiyle bayramlaşma programının, Bilim Kurulu'nun Kovid-19 tedbirlerine yönelik açıklamasından önce planlandığını vurgulayan Zengin, "Biliyorsunuz bir 15 gün kadar evvel biz, nasıl programlayacağımıza karar verme ihtiyacı duyduk, o zaman Sağlık Bakanlığımız resmi açıklamasını henüz yapmamıştı. Tabii biz önce onların açıklama yapmasını beklediğimiz için onlardan evvel böyle bir şey yapmayı doğru bulmadık. O sebeple pandeminin şartlarına uygun bir görüşmeyi tercih ettik. Yüz yüze olmayı her zaman çok tercih ederim. Kurban Bayramı inşallah öyle olacak." dedi.
MHP heyeti ile görüşme
AK Parti heyeti, ardından Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, MYK üyeleri Turan Şahin ile Fatih Çetinkaya'dan oluşan MHP heyetiyle video konferans yöntemiyle görüştü.
Son 2 yıldır pandemi nedeniyle parti teşkilatlarında farklı bir çalışma modeline geçildiğini anlatan Zengin, şöyle devam etti:
"Fakat, bu ramazan eski modelimize yeniden dönme imkanımız oldu. Teşkilatlarımız çok özlemiş, vatandaşımız da bizi özlemiş onu fark ediyoruz. O manada müthiş bir hareketlilik vardı, işte evlerde yemekler pişirildi, kadın kollarımız kendileri yaptı götürdü, gençlik kollarımız sahurlar yaptı ve menemenler yaptılar. Çok güzel telaşlı çalışmalar oldu, tabii bunları yaparken asıl meselemiz çok tabii olarak seçmenimiz ve vatandaşımız neyi talep ediyor, neyi daha yoğun çalışmamız lazım onlardan bilgi alıyoruz ve onun neticesinde tekrar siyasetimizi gözden geçiyoruz ve üzerine çalışmalar yapıyoruz. Tekrar dönmüş olduk normal tempomuza."
Zengin, 2023'te yapılacak seçimlere yönelik çalışmalar hakkında da şunları kaydetti:
"1 yıllık bir süreç var. İşte adaylık süreçlerini filan çıkarırsanız, böyle tempolu çalışacağımız seçim atmosferi dışında bir 6 aylık sürecimiz var. Biz de aynen sizin gibi Cumhur İttifakı adına her anımızı en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz. Yine bölge toplantıları biz de yaptık ve yapmaya devam edeceğiz. Dinleme toplantıları yapıyoruz özellikle sektörel toplantılar, biz Halkla İlişkiler Birim Başkanlığı olarak bunlara yoğunlaştık. Bayram sonrasında o planlama içerisinde sektörlerle alakalı daha yoğun programlar yapacağız. Sayın Cumhurbaşkanı'mız hakeza her akşamını ayrı değerlendirdi hatta sahurlar yaptı gençlik kollarımızla. Bu manada çok yoğun devam ediyoruz."
Zengin, AK Parti olarak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve tüm MHP'lilerin Ramazan Bayramı'nı kutladı.
Genel Başkan Yardımcısı Zengin ile Genel Merkez Kadın Kolları MYK Üyesi Ayten Aydın ve Genel Merkez Gençlik Kolları MYK Üyesi Osman Ertuğrul Yörük'ten oluşan heyet, bayramlaşma programı kapsamında İYİ Parti Toplumsal Politikalar Başkanı Ayfer Yılmaz, Ankara Milletvekili Ayhan Altıntaş ve Gençlik Teşkilatlanmasından Sorumlu Başkan Yardımcısı Onur Hondoroğlu ile video konferans aracılığıyla görüştü.
Özlem Zengin, burada yaptığı konuşmada, AK Parti olarak ramazanı çok iyi değerlendirdiklerini, motivasyonlarını artırdıklarını, teşkilat çalışmalarında vatandaşların ve gençlerin taleplerini dinlediklerini belirterek, şunları kaydetti:
"Biz online bayramlaşma yapmaya karar verdiğimizde Sağlık Bakanlığımız pandemiyle alakalı kurallarını henüz açıklamamıştı. O sebeple AK Parti Genel Merkezi olarak bütün siyasi partilerle ve başta İYİ Parti ile online bayramlaşmayı tercih ettik, sizlere böyle ulaştık. Kurban Bayramı'nda ümit ediyoruz yüz yüze geliriz."
Zengin, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan adına, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile İYİ Parti ailesinin Ramazan Bayramı'nı kutlayarak, "Hepimiz Türkiye'nin geleceği için çalışıyoruz, takdir zaten milletimize ait olacak. O yüzden ben bu bayram havasındaki, bizim gündelik hayattaki muhabbetimizin siyaset yaparken de ilişkilerimize yansımasının son derece önemli olduğunu düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.
AK Parti heyeti daha sonra sırasıyla HÜDA PAR, Saadet Partisi, BBP, DSP, Demokrat Parti, Vatan Partisi, Anavatan Partisi ve Yeniden Refah Partisi heyetleriyle video konferans aracılığıyla bayramlaştı.
MHP'de siyasi partilerle bayramlaşma
MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, "Cumhur İttifakı için 2023 seçimlerinde güzel sonuçlar olacak." dedi.
Karaya başkanlığında, MHP Merkez Yönetim Kurulu üyeleri Fatih Çetinkaya ve Turan Şahin'den oluşan heyet, AK Parti, CHP, BBP, DSP, Saadet ve Yeniden Refah partilerinin heyetleriyle video konferans aracılığıyla bayramlaştı.
Karakaya, AK Parti ile bayramlaşmada, Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin, Genel Merkez Kadın Kolları MYK üyesi Ayten Aydın ve Genel Merkez Gençlik Kolları MYK üyesi Osman Ertuğrul Yörük'ten oluşan heyetin bayramını kutladı.
Kovid-19 salgınının siyasi alanı ve çalışma biçimini etkilediğini ifade eden Karakaya, bu süreçte mümkün olduğu kadar vatandaş ve teşkilatla bir araya gelmeye çalıştıklarını söyledi.
Geçen yılın eylül ayından itibaren temalı bölge, il ve ilçe toplantıları yaptıklarını anımsatan Karakaya, "Bu toplantıları planlarken Cumhur İttifakı olarak geçen seçim verilerini esas alarak üzerine düşmemiz gereken ilçeleri önceledik. Başarılı sonuçlar elde edildi. Cumhur İttifakı için 2023 seçimlerinde güzel sonuçlar olacak." ifadesini kullandı.
Partinin dijital konularda gençlere yönelik çalışmalarını aktaran Karakaya, "Metaverse, uzman sistemleri, yapay zekayı içine katacak şekilde hem kurslar hem eğitimler veriliyor. Ayrıca kamuoyuyla, gençlerle bu alanla ilgili işin etik değerlerini de dahil edecek şekilde ciddi çalışmalar yapılıyor." diye konuştu.
Bu kapsamda beka kavramının önemine değinen Karakaya, şunları kaydetti:
"Bekadan kastımız sadece toprak bütünlüğünü korumak değil, toprak bütünlüğünün korunması bekanın en temel olmazsa olmazı ama asıl bize bu coğrafyayı vatan yapan ecdadın bıraktığı misyon. Mesele sadece fiziki ölçülerde değil, bir bakış açısıyla alakalı. Bu anlamda gençlerimizin yaptığı çalışmalar son derece önemli. Bu açıdan bakınca dünyanın şu anda içinde bulunduğu şartları da dikkate aldığımızda Sayın Cumhurbaşkanı'mızın yazdığı 'Daha Adil Bir Dünya Mümkün' kitabıyla, Sayın Genel Başkanı'mızın partimizin siyaset belgesi haline getirdiği, kitaplaştırdığı 'İnsanlığın Huzuru Projesi'ni üst üste koyduğunuzda birbiriyle çakışan, bu da Cumhur İttifakı'nın vizyonunu, misyonunu, hedefini ortaya koyuyor. Yani öyle kısır anlamda günü kurtaran değil, sürdürülebilir, gelecek nesilleri içine alacak tarzda, yapıda. Bu hedefler doğrultusunda başkalarının görmediği, kavgalaşmadan başka şeylerden medet umduğu bir ortamda güzellikler içerisinde dünyaya umut olacak bir yere doğru yeni dünya düzeninin içerisinde bir sonuç almanın derdindeyiz."
CHP heyetiyle bayramlaşma
Program kapsamında MHP heyeti, CHP Parti Meclisi (PM) üyesi ve Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka başkanlığındaki heyetle bayramlaştı.
Nazlıaka'nın, "Çocukların yüzünün güldüğü, büyüklerle küçüklerin ulaşım maliyetini düşünmeksizin kavuşabildiği, herkesin refah, huzur içinde yaşadığı Türkiye, dünya özlemiyle iyi bayramlar diliyoruz." ifadeleri üzerine Mevlüt Karakaya, bu temennilere katıldıklarını söyledi.
Süper Lig'e yükselen Ankaragücü'nü tebrik eden Karakaya, Spor Toto Süper Lig 2021-2022 Ahmet Çalık Sezonu Şampiyonu Trabzonspor'u da kutladı.
Karakaya, "Bunlar birçok siyasi görüş ve düşünceden insanı bir araya getiriyor. Önemli olan bunları ayrışmadan, kavgalaştırmadan ortak menfaatlerde Türk milletinin bekası anlamında tutabilmek." dedi.
MHP heyeti ayrıca, DSP Genel Başkan Yardımcısı Dilara Tambova, BBP Genel Sekreteri Üzeyir Tunç, Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Fatih Öztek ve Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kaya başkanlığındaki heyetlerle bayramlaştı.
CHP; AK Parti, DSP, Vatan Partisi, HDP ve İYİ Parti heyetleriyle bayramlaştı
CHP'de Parti Meclisi (PM) üyesi ve Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka başkanlığındaki heyet, ilk olarak AK Parti ile video konferans aracılığıyla bayramlaştı.
Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin, Genel Merkez Kadın Kolları MYK üyesi Ayten Aydın ve Genel Merkez Gençlik Kolları MYK üyesi Osman Ertuğrul Yörük'ten oluştuğu heyetle video konferansla görüşen Nazlıaka, partiler arası ilk bayramlaşmayı AK Parti ile yaptıklarını belirtti.
Herkesin bayramını kutlayan Nazlıaka, "Sanıyorum hepimizin dilekleri ortak. Ayrılığın gayrılığın olmadığı, herkesin huzur, refah ve barış içinde yaşadığı bayramlar diliyoruz. Dileriz böyle güzel bayramlar kutlamak nasip olur." dedi.
Nazlıaka, son iki yıldır en fazla konuşulan konu olan Kovid-19 salgınının dünyayı artık terk ettiğini dile getirdi.
Yüz yüze bayramlaşma
CHP heyeti daha sonra Genel Başkan Yardımcısı Onur İste başkanlığındaki DSP heyetini ağırladı.
Ziyaret sırasında tüm vatandaşların bayram dileklerinin ortak olduğuna dikkati çeken Nazlıaka, çocukların gelecek kaygısı taşımadığı, huzur ve refah içinde bayramlar dilediklerini söyledi.
Nazlıaka, "Dünyada ve yurtta barışın olduğu, demokrasinin içselleştirildiği bir bayram olmasını istiyoruz." ifadesini kullandı.
Aylin Nazlıaka ayrıca 6 muhalefet partisinin imzaladığı ortak mutabakat metninde, ilkokuldan itibaren "kadın erkek eşitliği", "insan hakları" konusunda çocuklara eğitim verilmesi konusunda madde bulunduğunu bildirdi.
Onur İste de ilkokuldan itibaren müfredata demokrasi dersinin konulması gerektiğini belirterek, "Demokrasinin hakikaten içselleştirildiği bir ülkede yaşamak istiyoruz." diye konuştu.
HDP heyetini kabul
CHP'de daha sonra Ankara Milletvekili İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu başkanlığındaki HDP heyeti kabul edildi.
Türkiye siyasetinin çok gerildiğini dile getiren Katırcıoğlu, gelir dağılımının bozulduğunu savundu.
Nazlıaka da ilk seçimlerde halkın iktidarını kuracaklarını söyledi.
İYİ Parti ile bayramlaşma
Genel Başkan Yardımcısı Şenol Sunat başkanlığındaki İYİ Parti heyetini kabulde de ekonomi konuşuldu.
Dün Genel Başkan Meral Akşener başkanlığında bir bayram sofrası kurduklarını ve partililerle buluştuklarını hatırlatan Sunat, "İnşallah bu bayram sofrasını tüm Türkiye'de kurmaya azimliyiz. 2023'te bu sofrayı hep birlikte kuracağız." dedi.
Gelecek seçimlere dikkati çeken Nazlıka ise, "2023 mü olur yoksa önce mi olur, biz de aynı temennilerle, yoksulluğun olmadığı, hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği, herkesin refah içinde, güzel bayramları kucaklayalım istiyoruz. İnşallah ilk seçimlerden sonra bu söylediklerimizi hep beraber gerçekleştireceğimiz ortamı yakalayacağız. Millet İttifakı her geçen gün safları sıklaştırarak yürüyüşünü sürdürüyor." şeklinde konuştu.
Vatan Partisi, BBP ve DP ile bayramlaşma
Vatan Partisi ile video konferans yöntemiyle bayramlaşma yapılırken, Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Yelis başkanlığındaki BBP heyeti de CHP'ye bayram ziyaretinde bulundu.
Ziyarette Süper Lige yükselen Ankaragücü'ne başarılar dileyen Nazlıaka, kulübün başarısını sürdürmesi temennisinde bulundu.
Başak Cengiz cinayetine de değinen Nazlıaka, "Az da olsa yüreklere su serpen bir kararın çıkması sevindirici." değerlendirmesinde bulundu.
6 muhalefet partisinin çalışmalarına yer verilen görüşmede Nazıaka, ittifakın derinleştiğine ve genişlediğine dikkati çekti.
Yelis ise bazı açıklamaları hatırlatarak, ittifak partileri arasında "uyuşmazlık" olduğunu ileri sürdü.
CHP'de daha sonra Genel Başkan Yardımcısı Neslihan Çevik başkanlığındaki Demokrat Parti heyeti ile bayramlaşma gerçekleştirildi.
CHP kabul heyetinde Nazlıaka'nın yanı sıra PM Üyesi ve İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, PM Üyesi Semra Dinçer ve Gençlik Kolları Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Canan Taşer yer aldı.
Saadet Partisine bayram ziyaretleri
Saadet Partisi, Ramazan Bayramı dolayısıyla ziyarette bulunan diğer siyasi partilerin temsilcilerini ağırladı.
İYİ Parti, Demokrat Parti (DP) ve Büyük Birlik Partisi (BBP) heyetleri Ramazan Bayramı dolayısıyla Saadet Partisi'ni ziyaret etti.
Parti Genel Merkezi'ndeki bayramlaşma programında konukları Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Cafer Güneş başkanlığındaki heyet ağırladı.
DP Genel Sekteri Serhan Yücel, BBP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Alay ve İYİ Parti Seçim İşleri Başkanı Şenol Sunat başkanlığındaki heyetlerle ayrı ayrı bayramlaşıldı.
Saadet Partisinde bayramlaşma programı DSP, TDP, Zafer Partisi, HÜDA PAR ve CHP ile devam etti.
AK Parti, MHP ve Vatan Partisi ile bayramlaşma ise video konferansla gerçekleşti.
Bayramlaşma programı öğleden sonra DEVA Partisi, Gelecek Partisi, HDP, Milli Yol Partisi, Merkez Parti, Anavatan Partisi ve BTP'nin ziyaretleri ile sürecek.
İYİ Parti'ye bayram ziyaretleri
İYİ Parti, Ramazan Bayramı dolayısıyla ziyarette bulunan diğer siyasi parti temsilcilerini ağırladı.
Siyasi partilerle bayramlaşma programı kapsamında İYİ Parti Genel Merkezi'ne gelen heyetler, Toplumsal Politikalar Başkanı Ayfer Yılmaz, Ankara Milletvekili Ayhan Altıntaş ve Gençlik Politikaları Başkanlığı Genç Teşkilatlanma Başkanı Onur Hondoroğlu tarafından karşılandı.
İYİ Parti'yi ziyarete gelen CHP'li heyette, Genel Başkan Yardımcısı Fethi Açıkel, Kadın Kolları Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Armağan Akyüz ile Gençlik Kolları Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Baştuğ yer aldı.
İYİ Parti Toplumsal Politikalar Başkanı Yılmaz, Kovid-19 kısıtlamalarının büyük oranda kalkmasıyla yüz yüze bayramlaşabilmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirerek, bayramın daha güzel günlere vesile olmasını temenni etti.
Demokratik, laik, sosyal ve hukuk devletini yeniden ayağa kaldırıp güçlendirilmiş parlamenter sistem içinde birlik ve beraberliğin öneminin yeniden anlatıldığı günlerin yakın olduğunu belirten Yılmaz, "Pandemiden kurtulduk, bayramlaşabiliyoruz ama ne yazık ki milletimizin ağır yükün altında ezildiği bir süreçten geçiyoruz. Üreten bir ülkede, eşit paylaşımın esas alındığı yeni bir yönetim anlayışıyla aydınlık bir geleceğe az kaldı, diyoruz." ifadelerini kullandı.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Açıkel de, cumhuriyetin ikinci 100 yılına layık, barışın, kardeşliğin ve üreten ekonominin egemen olduğu bir sistem için mücadele verdiklerini belirterek, güçlü Türkiye'ye giden yolun güçlendirilmiş parlamenter sistemden geçtiğini savundu.
Açıkel, bu kapsamda yapılan "altılı masa" görüşmelerinin son derece önemli olduğunu, bu çabanın seçimlerde halkta karşılık bulacağını sözlerine ekledi.
Saadet Partisi İdare Kurulu üyeleri Yusuf Sunar ve Mehmet Fethi Öztürk de İYİ Parti'ye bayram ziyaretinde bulundu.
Bayramların, iyiliğin müjdeleyicisi olduğunu dile getiren Sunar, birlik ve kardeşliğin yeniden pekişmesi için bu günlerin en iyi şekilde değerlendirilmesi gerektiğini dile getirdi.
Türkiye'de adı konulmamış bir seçim sürecinin başladığını ve partilerin buna göre sahada varlık gösterdiğini belirten Sunar, gelecek günlerde seçim güvenliği konusunun Türkiye siyasetinin gündeminde yer alacağını kaydetti.
İYİ Partili Yılmaz da halkın iradesinin sandığa sağlıklı bir şekilde yansıması için diğer partilerle iş birliğine hazır olduklarını, bu konuda gereken çabayı göstereceklerini bildirdi.
Video konferansla bayramlaştılar
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin, Genel Merkez Kadın Kolları MYK Üyesi Ayten Aydın, Genel Merkez Gençlik Kolları MYK Üyesi Osman Ertuğrul Yörük'ün yer aldığı heyet, İYİ Parti ile video konferans aracılığıyla bayramlaştı.
Bayramın birinci günü İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in katılımıyla Altınpark'ta partililerle "Bayram Sofrası" etkinliğinde bir araya geldiklerini anlatan Ayfer Yılmaz, "Pandemi sonrasında ailelerimiz, çocuklarımız ve gençlerimizle birlikte el ele, kol kola çok güzel bir bayram idrak ettik. Hepimiz Türkiye'nin geleceği için çalışıyoruz ve ülkemizi daha iyi noktalara getireceğimize inanıyoruz." dedi.
DEVA Partisi'nin ziyareti
DEVA Partisi adına Genel Başkan Yardımcısı Selma Aliye Kavaf, Doğa Hakları ve Çevre Politikaları Başkanı Evrim Rızvanoğlu ile Gençlik Politikalar Başkanı Doğa Şanlıoğlu İYİ Parti'yi ziyaret etti.
Pandemi sonrasında yüz yüze bayramlaşmanın sevincini yaşadıklarını dile getiren Kavaf, "Sanal etkinliklerde duygusal bir iletişim olmuyor ya da bizler alışık değiliz bu duruma. İnsanlara dokunmak güzel şey, zaten siyaset de insanlara dokunmaktır." dedi.
Yılmaz da, kutuplaşmanın olmadığı, demokrasi kültürünün hakim olduğu bir Türkiye için diğer siyasi partilerle bir araya geldiklerini belirterek, "Dönüşü olmayan bir yola girdik, milletimize söz verdik. Bunun gereğini yapacağız." diye konuştu.
Gelecek Partisi, Anavatan Partisi, Yeniden Refah Partisi, Genç Parti, Hür Dava Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Memleket Partisi, Türkiye Değişim Partisi, Demokrat Parti, Milli Yol Partisi, Demokratik Sol Parti ve Merkez Partisi heyetleri de İYİ Parti'ye bayram ziyaretinde bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.