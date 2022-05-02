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Politika

Milli Savunma Bakanı Akar, Rusya Savunma Bakanı Şoygu ile telefonda görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Enes Kaplan   | 02.05.2022
Milli Savunma Bakanı Akar, Rusya Savunma Bakanı Şoygu ile telefonda görüştü

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamaya göre, Akar görüşmede, insani durumun düzeltilmesi ve bölgede huzur ve istikrarın yeniden tesisi için acilen ateşkese gidilmesinin önemini ve başta Mariupol olmak üzere, sivillerin emniyetli bir şekilde karadan ya da denizden tahliye edilmesinin aciliyetini vurguladı.

Bakan Akar, insani yardım konusunda her türlü desteği sağlamaya çalışan Türkiye'nin bölgede barışın temini için bundan önce olduğu gibi bundan sonra da üzerine düşeni yapmaya devam edeceğini bir kez daha ifade etti.

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