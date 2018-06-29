Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu, "Bu seçim özellikle 2023 yılında Türkiye'yi dünyada 10 büyük ekonomi arasına taşıyacak olan seçimin kilidiydi. Allah'a şükür kilidi açtınız. Türkiye'nin önünü açtınız. Bu seçime 80 milyon sevindi." dedi.

Fotoğraf:AA/Canan Tükelay

AFYONKARAHİSAR

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, memleketi Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde bir düğün salonunda düzenlenen programda, seçim sonuçlarının hayırlara vesile olmasını diledi.

Milletin destan yazdığını belirten Eroğlu, "Özellikle Cumhurbaşkanımızı yüzde 52,5 ile ilk turda tekrar o makama oturttuk çünkü başka bir aday yok. Cumhurbaşkanımız dünya lideri. Hakikaten çok çalışkan, büyük düşünen bir lider." diye konuştu.

Şuhut'un da Afyonkarahisar'ın da büyük destek verdiğini anımsatan Eroğlu, şöyle devam etti:

"Bundan dolayı teşekkür ediyorum. Milletimiz feraset sahibi, Türkiye'nin geleceğini gördü. Bu seçimlerin çok önemli olduğunu, tarihi bir seçim olduğunu her zaman söyledik çünkü bu seçim özellikle 2023 yılında Türkiye'yi dünyada 10 büyük ekonomi arasına taşıyacak olan seçimin kilidiydi. Allah'a şükür kilidi açtınız. Türkiye'nin önünü açtınız. Bu seçime 80 milyon sevindi. Sadece 80 milyon milletimiz değil, aynı zamanda Orta Asya sevindi, Kafkaslar, Balkanlar, Orta Doğu, Afrika, Myanmar, Filistin, Kudüs hepsi sevindi. Orada bir coşku yaşandı."

"Afrika'da bile yaklaşık 2 milyon insana suyu götürdük"

Eroğlu, "Türkiye'de destan yazdık. Belki duymayanlar vardır. Dünyada şu anda benden daha çok tesis açan bir bakan yok. Bunlar küçük tesisler değil, dünya rekoru. 525 baraj, bin gölet. Özellikle göletlerde dünya rekoru bizde. Türkiye olarak rekor bizde. Susuz hiçbir yeri bırakmadık. Sadece Türkiye'de 80 milyon değil, Afrika'daki insanları dahi düşündük. Afrika'da bile yaklaşık 2 milyon insana suyu götürdük." ifadelerini kullandı.

Daha sonra Eroğlu, İhsaniye ilçesindeki programa katılarak vatandaşlarla bir araya geldi.

Muhabir: Canan Tükelay