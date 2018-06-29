İSTANBUL

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, seçim çalışmaları sonrasında partililere teşekkür etmek amacıyla AK Parti Bahçelievler ve Küçükçekmece ilçe teşkilatlarını ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Kurtulmuş, seçim çalışmaları sırasında gösterilen çabalara teşekkür ederek, çok zorlu bir seçim sürecinin atlatıldığını söyledi.

AK Partililerin iyi bir kampanya yürüttüğünü, bu nedenle zor olanın başarıldığını ve Türkiye'nin üzerinden büyük bir stresin kaldırıldığını aktaran Kurtulmuş, "Şimdi önümüzde yeni bir kapı açıldı. Yeni ve güçlü Türkiye'nin adımlarını atmakta olduğumuz yeni bir döneme giriyoruz. Ayın 8'inde milletvekilleri yeminleri edecek, arkasından 9'unda da sayın Cumhurbaşkanımız yemin ederek, hükümetin başı olacak. Hemen o gün yeni hükümetini açıklayabilir. Yeni hükümet sisteminin getirdiği bu etkin yönetim imkanlarını da ilk sefer uygulamaya koyacak. Her birinize teşekkür ediyoruz. Bu zor kampanyadan başarıyla çıkmış olduk." diye konuştu.

Kurtulmuş, sadece karşılarında 3 partiden oluşan bir blok bulunmadığını hatırlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dördüncü bir partinin de bu bloğun içinde olduğunu gördük. İstanbul'un bazı ilçelerine baktığınız zaman bunun ne manaya geldiğini açıkça görüyorsunuz. Seçim çalışmalarında hep, 'Biz milletin sözünün üstünde hiçbir söz söylemeyiz' dedik. Millet sandıkta tercihini yapmıştır. Cumhurbaşkanımızı açık ara birinci çıkararak, yeni yönetim modelinin ilk cumhurbaşkanını ve ilk hükümet başkanı yapmıştır. Çok açık ara birinci çıkararak, AK Parti'yi de Meclisi yönetecek parti olarak görevlendirmiştir. Hayırlı uğurlu olsun.

Şimdi yeni bir dönem ve hareket içerisinde olacağız. Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan'ın kampanya sırasında vermiş olduğu sözleri takip edecek. Daha güçlü bir yönetim sözü verdik. Önümüzdeki dönem sadece bizim değil, parlamentodaki bütün partilerin en önemli özelliklerinden birisi de bu yeni yönetim modelinin yasal alt yapısının hızlı bir şekilde yapılmasıdır. Yani devlet yeniden yapılanıyor. Bu yapılanmayı en iyi şekilde yapabilecek imkan ve sorumluluk parlamentodadır."

"Türkiye'nin demokratik standartlarını daha da yükselteceğiz"

Kurtulmuş, Türkiye'de ekonomik gelişme ve kalkınmanın devam edeceğininin de sözünü verdiklerini aktararak, "Bütün büyük projelerin her biri bizzat cumhurbaşkanımız tarafından takip edilerek, Türkiye ekonomisi daha hızlı ve güçlü bir şekilde büyüyecek. Bu büyümeden elde edilen gelir, hakça memleketin her yerine dağılacaktır. Türkiye'nin demokratik standartlarını daha da yükselteceğiz. Türkiye'de hak ve özgürlüklerin önünü açan en önemli parti AK Parti'dir." şeklinde konuştu.

Türkiye'nin yanı sıra İslam alemine ve dünyadaki mazlumlara karşı da sorumlu olduklarını vurgulayan Kurtulmuş, "Türkiye'nin dünyanın her yerindeki varlığını ve gücünü artıracağız. Arakan'dan Filistin'e kadar ne kadar mazlum varsa yanlarında olmaya devam edeceğiz." dedi.

Kurtulmuş, 25 Haziran'dan itibaren yeni bir seçimin başladığına dikkati çekerek, "Vira Bismillah kollarımızı sıvıyoruz ve 2019'da yapılacak yerel seçimlerde, AK Parti'yi en güçlü şekilde kazandırmak için bütün gücümüzü ortaya koyacağız. Onun için durmak yok, yolumuza devam edeceğiz. Bundan sonra sizlerle daha çok birlikte olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Kurtulmuş, 15 Temmuz'da "Demokrasi Bayramı"nı kutlayacaklarını belirterek, kutlamaların ardından seçim çalışmalarının daha güçlü bir şekilde devam ettirileceğini söyledi.

Seçmenin mesajının gayet iyi alındığını dile getiren Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Şimdi bunun gereğini yerine getirme zamanıdır. Ulaşamadığımız noktalara da en hızlı şekilde ulaşacağız. Yürüdüğümüz hedef, büyük ve güçlü Türkiye'dir. AK Parti'nin en önemli özelliklerinden biri kapsayıcı olmasıdır. Bizde ayrımcılık yok. Bu milletin en güzel günlerini görmesi için hep birlikte hizmet edeceğiz. "

Muhabir: Semra Orkan