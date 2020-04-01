İYİ Parti Grup Başkanvekili Dervişoğlu gündemi değerlendirdi
İYİ Parti Grup Başkanvekili Dervişoğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
TBMM
İYİ Parti Grup Başkanvekili Dursun Müsavat Dervişoğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, dünyanın küresel bir sorunla mücadele ettiğini belirterek, kurallara uyulduğu, uzmanların uyarıları dikkate alındığı sürece koronavirüs salgınının daha az hasarla atlatılacağını ifade etti.
Türk milletinin bu virüs kadar tehlikeli "anlayış enfeksiyonuyla" da karşı karşıya olduğunu savunan Dervişoğlu, salgının boy gösterdiği ülkelerde insanların gözü, kulağının ülkeyi yönetenlerde olduğunu söyledi.
"Dünyanın birçok ülkesinde, iktidarlar vatandaşlarına rahat olmalarını salık verip devlet olarak arkanızdayız derken, önceki gece duyduğumuz sözler bizlerde büyük bir hayal kırıklığı ve hüzne yol açtı." diyen Dervişoğlu, Türk milletinin, devletinin dar gününde çift başlı kartal olduğunu, her türlü çileyi göze aldığını, kızılcık şerbeti içtiğini vurguladı.
Dervişoğlu, milletin dar günde aynı hassasiyeti devletinden de beklediğini aktararak, şöyle konuştu:
"Dünyanın hemen her ülkesinde devlet vatandaşına el uzatırken, Türkiye'yi yöneten iktidar elini vatandaşının cebine uzattı. Bayrağını iç çamaşırı yapıp giyebilen toplumlar devletlerinin desteğini alırken, kanını bayrağına renk yapan Türk milletine banka hesap numaraları verilip, onlardan destek istendi."
Bütün ülkeler vatandaşına destek olmak, maddi destek vermek için hesap numarası isterken Türkiye Cumhuriyeti'nin, vatandaşına para yatırsın diye iban numarası veren devlet konumuna getirildiğini savunan Dervişoğlu, bunun büyük ayıp değil, tarihi ayıp olduğunu söyledi.
Milletin bugünleri unutmayacağını savunan Dervişoğlu, şöyle devam etti:
"Sayın Cumhurbaşkanı'ndan derde derman sözler bekleyen milletimizin yaşadığı hayal kırıklığı, tamiri güç bir hüzündür. Mesele dayanışma ruhuysa bu yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarıyla rekabet ile değil, iş birliğiyle yapılır. Devleti yönetenler buna katkı sağlar ve iktidar olarak ne yapacaklarını ifade eder. Nitekim, millet ittifakının belediyeleri bu konuda önemli bir adım attı. Vatandaşlarımıza çağrı yaparak, bu sıkıntılı günlerde dara düşen kardeşlerimize yardım eli uzatmak için harekete geçtiler. Ve ne hikmetse, bu adımın hemen ardından Cumhurbaşkanının aklına da yardım toplamak geldi. 'Ben devletim. Yardım istemem, vatandaşıma yardım ederim' demek akıllarına gelmedi. 'Ben devletim. Her kuruma, her kişiye aynı mesafedeyim' diye düşünmek akıllarından geçmedi. Ne yaptılar? İçişleri Bakanlığı marifetiyle, Büyükşehir Belediyelerimizin yardım hesaplarına bloke koydular."
"İhtiyat akçesi, İşsizlik Fonu bugünler içindi"
İYİ Parti olarak ilk günden itibaren bu zor günlerde devletin atacağı her olumlu adımın destekçisi, milleti dara düşürebilecek her adımın da karşısında olacaklarını ilan ettiklerini anlatan Dervişoğlu, bunun gereğini yaptıklarını ve yapmaya da devam edeceklerini söyledi. Dervişoğlu, şunları kaydetti:
"Merkez Bankası'nın ihtiyat akçesi bugünler içindi, yediniz bitirdiniz. İşsizlik Fonu'nda biriken para bugünler içindi, ne yaptınız bilen yok. Vergi barışı, bedelli askerlik, imar barışı gibi yasalarla büyük paralar topladınız, kimin cebinde öğrenebilen yok. Suriyeli sığınmacılara gerekirse 40 yıl bakabileceğini söyleyen bir iktidarın, kendi vatandaşına 3-5 ay bakamayacak hale gelmesi sizin ayıbınız, bizimse acımızdır. İstanbul valisi, iki gün önce, koli bağışlayan iş adamlarının reklam ajansı gibiydi. Öve öve bitiremedi."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.